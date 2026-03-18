디카프리오 ‘K팝 응원봉’부터 대한제국 문양까지…오스카 스민 K코드

미국 아카데미(오스카) 시상식은 수상 결과만큼이나 현장 분위기와 뜻밖의 장면들이 화제가 되는 행사다. 올해 시상식에서는 특히 한국 콘텐츠의 약진과 함께, 무대와 객석 곳곳에서 포착된 ‘K코드’가 눈길을 끌었다. 단순히 K팝이나 영화에 그치지 않고, 의상과 음식, 무대 연출까지 한국적 요소가 자연스럽게 스며든 모습이었다.

대한제국에서 출발한 드레스…국내 장인이 만든 이재 의상

가장 먼저 시선을 끈 것은 주제가상을 받은 <케이팝 데몬 헌터스>(<케데헌>) 가수 이재의 무대 의상이었다. 그는 시상과 축하 공연 내내 같은 드레스를 착용했는데, 이 의상은 국내 디자이너 브랜드 르쥬(LEJE)가 오스카 무대를 위해 별도로 맞춤 제작한 것이다.

르쥬는 2020년 디자이너 강주형·제양모가 만든 브랜드다. 전통 공예를 현대 패션으로 재해석하는 작업으로 주목받아왔다. 최근에는 제니의 뮤직비디오 의상을 제작하며 이름을 알렸다. 의상에는 국내 최초 시조집인 ‘청구영언’의 구절이 새겨졌다.

이번 오스카 드레스에도 한국 전통 문화를 덧입혔다. 르쥬는 SNS를 통해 해당 의상이 대한제국 황실 대례복에서 출발한 디자인이라고 밝히며, 단순한 ‘한복 스타일’이 아니라 상징과 공예 방식을 함께 설계한 의상이라고 설명했다.

드레스는 백의민족을 상징하는 순백색을 기본으로 삼고, 전면에는 한국의 국화인 무궁화 문양을 중심에 배치했다. 그 주변을 감싸는 덩굴 형태의 당초문은 ‘끊임없이 이어지는 생명력과 번영’을 의미하는 전통 문양으로, 무궁화가 상징하는 영속성을 확장하는 역할을 한다.

특히 눈길을 끈 것은 상체를 따라 배치된 금속 장식이다. 신라 금관을 연상시키는 이 장식은 단순한 장식물이 아니라, 두석장(황동 장식 장인)이 전통 방식으로 제작한 금속 공예로 완성됐다. 각 장식은 하나씩 수작업으로 만들어져 의상에 부착됐으며, 르쥬가 지속적으로 강조해온 ‘공예 기반 패션’의 특징이 그대로 드러난 부분이다. 서구식 드레스 코드가 지배적인 오스카 무대에서, 한국적의 역사와 상징을 전면에 내세운 의상을 선보인 것이다.

K팝 응원봉 흔드는 디카프리오·스필버그

무대에서도 한국적 요소는 보다 분명한 형태로 드러났다. 특히 주제가상 시상 직전 진행된 축하 공연에서는 전통 요소가 전면에 등장하며 분위기를 끌어올렸다.

<케데헌> 팀이 선보인 무대는 ‘헌터스 만트라’의 판소리로 시작했다. “어둠을 밝히려 우리 노래 부르리라 / 굳건한 이 소리로 이 세상을 고치리라”는 노랫말과 함께, 극중 ‘사자보이즈’를 연상시키는 저승사자 차림의 무용수들과 북 등 전통악기를 멘 사물놀이 악사들이 등장해 총 24명이 한국 무용을 유려하게 펼쳤다.

이후 무대는 자연스럽게 ‘Golden(골든)’ 공연으로 이어졌다. 이재를 비롯해 레이 아미, 오드리 누나가 극중 걸그룹 ‘헌트릭스’로 분해 무대를 이어갔다. 객석에서는 거장 스티븐 스필버그를 비롯해 레오나르도 디카프리오, 엠마 스톤, 마이클 조던, 기네스 팰트로 등 할리우드 대형스타들이 K팝 응원봉을 흔들며 ‘골든’ 무대를 즐기는 모습이 전파를 탔다. 이는 쇼츠(짧은 영상)으로도 재편집돼며 SNS에서 퍼지고 있다.

신라면 뽀글이도 등장?

객석에서는 전혀 다른 방식의 ‘K장면’이 화제가 됐다. 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스 공동 연출자인 크리스 아펠한스 감독이 시상식 도중 신라면 봉지를 들고 있는 모습이 포착된 것이다. 이 장면은 시상식 다음 날, 그의 배우자인 모린 구가 SNS에 사진을 올리면서 알려졌다.

사진 속 그는 턱시도를 입은 채 객석에 앉아 일회용 나무젓가락으로 라면을 먹고 있었다. 신라면에는 케데헌의 주인공 중 한 명인 ‘미라’가 그려져 있었다. 봉지째 들고 먹는 방식이 한국에서 흔히 ‘뽀글이’로 불리는 방식과 닮아 있어 더욱 화제를 모았다. ‘뽀글이’는 군대나 야외에서 간편하게 라면을 먹을 때 사용하는 방식으로, 라면을 부수거나 봉지에 물을 넣어 조리하는 식이다. 공식 만찬이 진행되는 자리에서 이런 방식의 식사가 등장한 것은 매우 이례적이어서, 해외 이용자들 사이에서는 “왜 조리하지 않고 먹느냐”는 반응이 이어지기도 했다.

다만, 시상식에서 인종차별 논란도 일었다. 이재와 함께 무대에 오른 IDO(곽중규·이유한·남희동) 등 공동 창작자들은 시간 제약으로 소감을 밝히지 못했다. 주최측은 퇴장음악을 틀어 이들의 수상 소감을 중단시켰는데, 충분한 시간이 주어졌던 다른 부문들과 비교되며 홀대 논란이 제기됐다.