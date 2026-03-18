서울시, 4060 위한 중장년취업사관학교 첫 개강

18일 5개 권역서 취업훈련 과정 등 동시 개강 AI·설비·돌봄 등 교육···800여명 순차 모집

서울시 50플러스재단이 18일 동부캠퍼스(광진구)를 비롯해 서부(은평)·중부(마포)·남부(구로)·북부(도봉) 등 5개 캠퍼스에서 ‘중장년취업사관학교’ 취업 훈련을 시작한다.

올해 2월 문을 연 중장년취업사관학교는 취업 상담과 훈련, 일자리 매칭과 사후관리 등 취업지원에 대한 모든 과정을 통합한 시의 중장년 취업 지원 모델이다.

취업 훈련은 현장 수요를 반영해 인공지능(AI)·디지털, 전기·설비, 돌봄·서비스 등 다양한 분야를 폭넓게 아우른다. AI를 활용한 디지털 마케팅과 AI 코딩 로봇 전문가 등 디지털 기반 과정을 확대해 기술 변화에 대응한 실무역량 강화를 지원한다.

취업 훈련은 개인의 준비 수준과 경력 단계에 따라 정규반과 속성반, 탐색반으로 나눠 운영된다. 서울에 거주하는 40~64세 시민이라면 누구나(800여명 순차 모집) 일자리몽땅 홈페이지(50plus.or.kr)에서 접수 후 무료로 참여할 수 있다.

정규반은 3~4월 중 11개 과정에서 244명의 훈련생을 모집한다. 서류·면접 심사를 거쳐 최종 선발되며 5개 캠퍼스에서 80~300시간 동안 훈련을 받는다. 주요 과정으로는 ‘AI 활용 디지털 마케팅 실무자’, ‘전기기능사’, ‘공조냉동기계기능사·산업기사’ 등이 있다.

속성반은 3~4월 중 ‘직업상담사’, ‘AI코딩로봇 전문가’ 등 15개 과정에서 360명을 모집한다. 2개월 이내 단기 실무 중심 과정으로 현장 투입이 가능한 직무 역량을 빠르게 갖출 수 있도록 구성했다.

탐색반은 다양한 직무를 직접 체험하며 진로를 탐색하는 과정이다. 3~4월 중 5개 과정에서 200여 명을 모집하며, 지게차운전기능사·공조냉동기능사·병원동행매니저 등이 포함된다.

강명 서울시50플러스재단 대표이사는 “중장년취업사관학교는 경력 전환을 고민하는 중장년이 새로운 가능성을 찾고 미래를 준비할 수 있게 돕는 취업 지원 모델”이라며 “AI와 기술직무 등 변화하는 산업 환경에 맞는 실무형 직업훈련을 통해 중장년의 새로운 출발을 지원하겠다”고 말했다.