구윤철 “나프타 경제안보품목 지정…공급망 피해기업 1.5조 금융지원”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 18일 “최근 공급망 리스크가 높아진 나프타를 경제안보품목으로 한시 지정하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 이날 오전 정부서울청사에서 주재한 ‘비상경제장관회의 겸 공급망안정화위원회’에서 “석유류는 물론 원자재 전반에서 공급망 충격이 지속되면서 경제 부문별 부담이 연쇄적으로 누적되고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “나프타 수급 동향과 기업의 애로사항을 자세히 파악하고 대체 수입선 확보와 수출 제한 등 적극적인 대응 조치들도 추진하겠다”며 “공급망안정화기금에 ‘중동 피해대응 특별지원’을 신설해 공급망 피해기업에 1조5000억원 규모의 금융지원도 하겠다”고 했다.

정부는 피해 기업에 대체수입에 따른 비용 차액과 긴급 운영자금을 지원하고 중동 의존도가 높은 경제안보품목 취급 기업에는 최대 2.3%포인트의 우대금리를 적용할 계획이다.

석유 최고가격제와 관련해서는 주유소의 가격 인하를 거듭 주문했다. 구 부총리는 “지난 13일부터 시행된 석유제품 최고가격제의 안착에 총력을 기울이겠다”며 “정유사 공급가격이 큰 폭으로 하락한 만큼 주유소 소비자가격도 바로 추가 인하돼야 한다”고 강조했다.

에너지 수급 관리와 관련해서는 “외교 역량과 인적 네트워크를 총동원해 안정적인 대체 공급선을 적극적으로 발굴하겠다”고 밝혔다. 아울러 “정유사 수출 물량 제한, 석탄발전 상한의 탄력적 운영, 원전 이용률 제고, 신재생에너지 확대 등 수요 절감 노력을 강화하고, 필요할 경우 자동차 부제 등 추가적인 수요 관리 대책도 검토하겠다”고 말했다.

구 부총리는 “이른바 ‘전쟁 추경’을 신속히 편성해 물류비·유류비 부담 완화와 소상공인·농어민 등 민생 안정, 피해 중소기업 지원에 총력을 다하겠다”며 “특히 양극화 완화를 위해 취약계층과 지역 등 어려운 부문을 정밀하게 타깃팅해 촘촘히 지원하겠다”고 강조했다.