창간 80주년 경향신문

정청래 “국민의힘 이런 식이면 상임위원장 다 가져올까 생각”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정청래 더불어민주당 대표가 18일 "국민의힘이 이런 식으로 하면 ' 후반기 원 구성할 때 상임위원회를 다 가져올까' 이런 생각이 든다"고 말했다.

그는 " 원내대표랑 앉아서 '후반기에는 이런 식으로 하면 우리가 다 가져올까' 이런 얘기를 했다"며 "제 마음이 더 굳어지기 전에 국민의힘은 정신 차려라"라고 말했다.

한 원내대표도 지난 2일 기자간담회에서 "국민의힘이 국익과 국민의 삶을 볼모로 잡고 일하지 않는 국회를 고집하면 상임위원장직은 나눠먹기식 기득권 지키기에 불과하다"며 "상임위원장 배분 문제를 포함해 국회 운영 전반을 원점 재검토할 것"이라고 말한 바 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정청래 “국민의힘 이런 식이면 상임위원장 다 가져올까 생각”

입력 2026.03.18 10:05

  • 박광연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 지난 17일 국회에서 열린 검찰개혁 관련 긴급 기자회견에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정청래 더불어민주당 대표가 지난 17일 국회에서 열린 검찰개혁 관련 긴급 기자회견에서 발언하고 있다. 박민규 선임기자

정청래 더불어민주당 대표가 18일 “국민의힘이 이런 식으로 하면 ‘(국회) 후반기 원 구성할 때 상임위원회를 다 가져올까’ 이런 생각이 든다”고 말했다.

정 대표는 이날 유튜브 채널 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 인터뷰에서 “지금 일이 안 된다. 야당이 상임위원장을 맡고 있는 데는 도대체 (입법이) 진척이 안 된다”라며 이같이 말했다.

이 대통령은 전날 국무회의에서 “자본시장법, 상법, 상속세법 등을 개정해야 하는데 야당이 위원장이라 아무것도 못 하고 있다”며 “나라의 미래를 놓고 이런 식으로 아예 안 하는 게 어디 있느냐”라고 말했다. 해당 법안들을 소관하는 국회 정무위원회 위원장은 윤한홍 국민의힘 의원이다.

정 대표는 이와 관련해 “정무위나 기재위(재정경제기획위원회) 이런 데는 정부에서 하려고 하는 것에 대해 입법적 뒷받침이 있어야 하는데 그게 안 되니 대통령도 일하시는데 상당히 답답하실 것 같다”고 말했다.

정 대표는 “미국은 (의회 의석이) 한 석이라도 많은 정당이 모든 상임위원장을 다 가져간다”며 “(이에 대해) 고려 이상을 좀 해봐야 할 것 같다”고 말했다. 그는 “(한병도) 원내대표랑 앉아서 ‘후반기에는 이런 식으로 하면 우리가 다 가져올까’ 이런 얘기를 했다”며 “제 마음이 더 굳어지기 전에 국민의힘은 정신 차려라”라고 말했다.

한 원내대표도 지난 2일 기자간담회에서 “국민의힘이 국익과 국민의 삶을 볼모로 잡고 일하지 않는 국회를 고집하면 상임위원장직은 나눠먹기식 기득권 지키기에 불과하다”며 “상임위원장 배분 문제를 포함해 국회 운영 전반을 원점 재검토할 것”이라고 말한 바 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글