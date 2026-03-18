정청래 “국민의힘 이런 식이면 상임위원장 다 가져올까 생각”

정청래 더불어민주당 대표가 18일 “국민의힘이 이런 식으로 하면 ‘(국회) 후반기 원 구성할 때 상임위원회를 다 가져올까’ 이런 생각이 든다”고 말했다.

정 대표는 이날 유튜브 채널 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장> 인터뷰에서 “지금 일이 안 된다. 야당이 상임위원장을 맡고 있는 데는 도대체 (입법이) 진척이 안 된다”라며 이같이 말했다.

이 대통령은 전날 국무회의에서 “자본시장법, 상법, 상속세법 등을 개정해야 하는데 야당이 위원장이라 아무것도 못 하고 있다”며 “나라의 미래를 놓고 이런 식으로 아예 안 하는 게 어디 있느냐”라고 말했다. 해당 법안들을 소관하는 국회 정무위원회 위원장은 윤한홍 국민의힘 의원이다.

정 대표는 이와 관련해 “정무위나 기재위(재정경제기획위원회) 이런 데는 정부에서 하려고 하는 것에 대해 입법적 뒷받침이 있어야 하는데 그게 안 되니 대통령도 일하시는데 상당히 답답하실 것 같다”고 말했다.

정 대표는 “미국은 (의회 의석이) 한 석이라도 많은 정당이 모든 상임위원장을 다 가져간다”며 “(이에 대해) 고려 이상을 좀 해봐야 할 것 같다”고 말했다. 그는 “(한병도) 원내대표랑 앉아서 ‘후반기에는 이런 식으로 하면 우리가 다 가져올까’ 이런 얘기를 했다”며 “제 마음이 더 굳어지기 전에 국민의힘은 정신 차려라”라고 말했다.

한 원내대표도 지난 2일 기자간담회에서 “국민의힘이 국익과 국민의 삶을 볼모로 잡고 일하지 않는 국회를 고집하면 상임위원장직은 나눠먹기식 기득권 지키기에 불과하다”며 “상임위원장 배분 문제를 포함해 국회 운영 전반을 원점 재검토할 것”이라고 말한 바 있다.