창간 80주년 경향신문

마스가 프로젝트 순항 위해 주정부 관계자 방한…“조선기자재 관세 예외 등 검토 요청”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미 조선업 재건을 위한 한·미 협력 '마스가' 프로젝트가 속도를 내기 위해 미국 주 정부 관계자가 방한했다.

산업통상부는 박동일 산업정책실장이 18일 서울 중구 플라자호텔에서 릭 사이거 미 펜실베이니아주 경제개발부 장관을 만나 조선 협력 등 양국 간 산업 협력, 발전 방안을 논의했다고 밝혔다.

펜실베이니아주는 한화오션이 2024년 12월 인수한 '필리조선소'가 위치한 지역이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

마스가 프로젝트 순항 위해 주정부 관계자 방한…“조선기자재 관세 예외 등 검토 요청”

입력 2026.03.18 10:11

수정 2026.03.18 10:28

펼치기/접기
  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

산업부 산업정책실장, 펜실베이니아주 경제개발부 장관 면담

한화 필리조선소. 한화오션 제공

한화 필리조선소. 한화오션 제공

미 조선업 재건을 위한 한·미 협력 ‘마스가’ 프로젝트가 속도를 내기 위해 미국 주 정부 관계자가 방한했다.

산업통상부는 박동일 산업정책실장이 18일 서울 중구 플라자호텔에서 릭 사이거 미 펜실베이니아주 경제개발부 장관을 만나 조선 협력 등 양국 간 산업 협력, 발전 방안을 논의했다고 밝혔다.

펜실베이니아주는 한화오션이 2024년 12월 인수한 ‘필리조선소’가 위치한 지역이다. 필리조선소는 현재 훈련선, 중형 유조선 등을 건조하고 있다. 한화오션은 부지 확장, 자동화 설비 확충 등을 통해 현재 연간 1.5척 수준인 생산 역량을 연간 10척가량으로 끌어올릴 계획이다.

박 실장은 펜실베이니아주 차원의 실효성 있는 지원을 요청했다. 확장 공사에 필요한 인허가 등 행정 절차를 단축하고, 교통·전력 수요 등 대응을 위한 선제적 인프라 구축이 필요하다고 밝혔다. 또 미국 내 높은 인건비 등을 고려한 미 정부의 유인책 필요성도 강조했다.

아울러 미국 내 원활한 선박 건조를 위해 부품·철강재 등 조선 기자재에 대한 관세 예외 등 검토도 요청했다. 한국 정부의 기자재 수출 지원 사업, 올해 개소 예정인 ‘한·미 조선 협력 센터’와 연계한 협력 방안도 제안했다. 끝으로 펜실베이니아주의 우수한 대학, 연구기관들과 산업 인공지능 전환 등 다양한 분야에서 더욱더 많은 협력이 이루어지길 희망한다고 덧붙였다.

산업부는 “마스가 프로젝트가 양국이 모두 서로 도움이 되는 결과로 이어질 수 있도록 우리 기업의 우호적 투자 여건 조성을 위해 미 정부와 적극적인 협의를 지속해 나갈 방침”이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글