마스가 프로젝트 순항 위해 주정부 관계자 방한…“조선기자재 관세 예외 등 검토 요청”

산업부 산업정책실장, 펜실베이니아주 경제개발부 장관 면담

미 조선업 재건을 위한 한·미 협력 ‘마스가’ 프로젝트가 속도를 내기 위해 미국 주 정부 관계자가 방한했다.

산업통상부는 박동일 산업정책실장이 18일 서울 중구 플라자호텔에서 릭 사이거 미 펜실베이니아주 경제개발부 장관을 만나 조선 협력 등 양국 간 산업 협력, 발전 방안을 논의했다고 밝혔다.

펜실베이니아주는 한화오션이 2024년 12월 인수한 ‘필리조선소’가 위치한 지역이다. 필리조선소는 현재 훈련선, 중형 유조선 등을 건조하고 있다. 한화오션은 부지 확장, 자동화 설비 확충 등을 통해 현재 연간 1.5척 수준인 생산 역량을 연간 10척가량으로 끌어올릴 계획이다.

박 실장은 펜실베이니아주 차원의 실효성 있는 지원을 요청했다. 확장 공사에 필요한 인허가 등 행정 절차를 단축하고, 교통·전력 수요 등 대응을 위한 선제적 인프라 구축이 필요하다고 밝혔다. 또 미국 내 높은 인건비 등을 고려한 미 정부의 유인책 필요성도 강조했다.

아울러 미국 내 원활한 선박 건조를 위해 부품·철강재 등 조선 기자재에 대한 관세 예외 등 검토도 요청했다. 한국 정부의 기자재 수출 지원 사업, 올해 개소 예정인 ‘한·미 조선 협력 센터’와 연계한 협력 방안도 제안했다. 끝으로 펜실베이니아주의 우수한 대학, 연구기관들과 산업 인공지능 전환 등 다양한 분야에서 더욱더 많은 협력이 이루어지길 희망한다고 덧붙였다.

산업부는 “마스가 프로젝트가 양국이 모두 서로 도움이 되는 결과로 이어질 수 있도록 우리 기업의 우호적 투자 여건 조성을 위해 미 정부와 적극적인 협의를 지속해 나갈 방침”이라고 밝혔다.