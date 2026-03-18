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행사가 끝나면 곧바로 쓰레기통으로 향하던 '플라스틱 현수막'이 전주시에서 사라진다.

전북 전주시는 탄소중립 실천과 자원순환 선도도시 조성을 위해 공공부문부터 친환경 현수막 사용을 의무화하기로 했다고 18일 밝혔다.

전주시는 전날 휴비스, 전북옥외광고협회 전주시지부, 새활용센터 다시봄 등과 함께 '친환경 현수막 사용 의무화 및 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다.

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“현수막부터 탄소중립”···전주시, 공공부문 ‘친환경 원단’ 사용 의무화

입력 2026.03.18 10:18

우범기 전주시장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 17일 전주시청에서 휴비스, 전북옥외광고협회 전주시지부 등 관계자들과 ‘친환경 현수막 사용 의무화 및 활성화를 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전주시 제공

우범기 전주시장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 17일 전주시청에서 휴비스, 전북옥외광고협회 전주시지부 등 관계자들과 ‘친환경 현수막 사용 의무화 및 활성화를 위한 업무협약’을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 전주시 제공

행사가 끝나면 곧바로 쓰레기통으로 향하던 ‘플라스틱 현수막’이 전주시에서 사라진다.

전북 전주시는 탄소중립 실천과 자원순환 선도도시 조성을 위해 공공부문부터 친환경 현수막 사용을 의무화하기로 했다고 18일 밝혔다.

전주시는 전날 휴비스, 전북옥외광고협회 전주시지부, 새활용센터 다시봄 등과 함께 ‘친환경 현수막 사용 의무화 및 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 매년 막대한 양으로 발생하는 폐현수막이 매립·소각 과정에서 심각한 환경 오염을 유발한다는 지적에 따른 실질적인 대응책이다.

보통 현수막 한 장을 소각할 때 발생하는 이산화탄소는 약 6.28㎏에 달한다. 땅에 묻더라도 수십 년간 썩지 않아 그간 환경단체를 중심으로 대안 마련 요구가 꾸준히 제기돼 왔다.

협약에 따라 시는 이달부터 본청을 비롯한 산하 전 부서에서 내부용으로 사용하는 현수막과 행정용 게시대에 내거는 모든 현수막을 친환경 소재로 제작해야 한다. 기존 폴리에스터 소재 대신 분해 속도가 빠르거나 재활용이 쉬운 친환경 원단을 사용해 탄소 배출량을 줄이겠다는 취지다. 시는 향후 공공기관과 민간 상업용 게시대까지 친환경 현수막 사용을 단계적으로 확대할 방침이다.

지역 기업과 유관 단체도 민관 협력 체계에 동참한다. 소재 전문 기업 휴비스는 친환경 원단의 공급 안정화와 품질·가격 경쟁력 확보에 주력하고 옥외광고협회 전주시지부는 현장 보급과 정착을 돕는다. 새활용센터 다시봄은 폐현수막을 활용한 시민 참여형 교육 및 홍보 활동을 전개할 계획이다. 이번 실천에는 전주시설관리공단 등 8개 출연기관도 동참했다.

우범기 전주시장은 “친환경 현수막 사용 확대는 단순히 원단을 바꾸는 차원을 넘어 탄소중립과 자원순환을 향한 실질적인 출발점”이라며 “공공부문부터 친환경 문화를 정착시켜 전주시가 지속 가능한 도시 전환의 모범사례가 되도록 하겠다”고 말했다.

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