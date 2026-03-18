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두산에너빌리티, 북미서 대형 복합발전 스팀 터빈 첫 수주

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본문 요약

두산에너빌리티는 최근 미국 기업과 데이터센터 전력 공급을 위한 370㎿급 스팀 터빈과 발전기 2기씩 공급 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

북미 시장에서 가스 터빈과 스팀 터빈 공급 실적을 확보해 향후 대규모 복합 발전 프로젝트 수주 경쟁에서 경쟁 우위를 확보할 수 있게 됐다고 두산에너빌리티는 강조했다.

두산에너빌리티 관계자는 "이번 수주를 통해 북미 발전 시장이 두산의 발전 기술에 대해 강한 신뢰를 보임을 다시 확인했다"며 "앞으로 북미 고객과의 협력 관계를 더욱 강화하고, 가스 터빈과 스팀 터빈을 아우르는 종합 공급업체로 시장 입지를 공고히 하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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두산에너빌리티, 북미서 대형 복합발전 스팀 터빈 첫 수주

입력 2026.03.18 10:20

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

데이터센터 전력 공급을 위한 370㎿급 스팀터빈 등 공급 계약

두산에너빌리티가 제작한 스팀 터빈. 두산에너빌리티 제공

두산에너빌리티가 제작한 스팀 터빈. 두산에너빌리티 제공

두산에너빌리티는 최근 미국 기업과 데이터센터 전력 공급을 위한 370㎿(메가와트)급 스팀 터빈과 발전기 2기씩 공급 계약을 체결했다고 18일 밝혔다. 두산에너빌리티가 북미에 스팀 터빈을 공급하는 것은 이번이 처음이다.

스팀 터빈은 천연가스로 가스 터빈을 돌리고, 이때 나온 열로 스팀 터빈을 한 번 더 구동하는 ‘복합 발전’의 핵심 설비다. 가스 터빈에서 발생한 열로 추가 전력을 생산해 에너지 효율을 극대화하는 장점이 있다.

두산에너빌리티는 “인공지능 데이터센터는 24시간 막대한 전력을 소비하는 만큼 높은 효율과 안정성을 갖춘 발전 설비가 필수적”이라며 “이번 계약으로 가스 터빈과 스팀 터빈을 결합한 복합 발전 솔루션 공급 역량을 입증했다”고 평가했다.

두산에너빌리티는 이번 수주를 발판 삼아 북미 지역 유틸리티 기업과 민자발전 사업자(IPP) 등을 대상으로 복합 발전 모델 수출을 가속할 계획이다. 북미 시장에서 가스 터빈과 스팀 터빈 공급 실적을 확보해 향후 대규모 복합 발전 프로젝트 수주 경쟁에서 경쟁 우위를 확보할 수 있게 됐다고 두산에너빌리티는 강조했다.

두산에너빌리티 관계자는 “이번 수주를 통해 북미 발전 시장이 두산의 발전 기술에 대해 강한 신뢰를 보임을 다시 확인했다”며 “앞으로 북미 고객과의 협력 관계를 더욱 강화하고, 가스 터빈과 스팀 터빈을 아우르는 종합 공급업체로 시장 입지를 공고히 하겠다”고 밝혔다.

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