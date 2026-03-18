오세훈 “법왜곡죄 첫 적용대상 있다면, 민중기 특검이 돼야”

여론조사비 대납 혐의로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 자신을 수사·기소한 민중기 특별검사를 법왜곡죄로 고소하겠다는 의지를 밝혔다.

오 시장은 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 정치자금법 위반 혐의 재판에 출석하기 전 취재진과 만나 “법 왜곡죄의 첫 적용대상이 있다면 바로 피해자와 가해자를 뒤바꾼 민중기 특별검사가 돼야 한다”고 밝혔다.

오 시장은 “사기 범행 일체를 자백했던 명태균과 강혜경 이 두 사람은 기소하지 않고 그 사기 범행의 피해자들만 기소한 악질 검사, 민중기 특검, 이 사람들 처벌받아야 한다”고 말했다.

정치브로커 명태균씨는 오 시장 부탁을 받아 여론조사를 해왔다고 주장해왔는데, 오 시장 측은 이를 부인하면서 명씨 진술을 통해 오 시장 측 혐의를 주장한 특검을 비판한 것이다.

오 시장은 “지난번 공판 때 강혜경이 증인으로 나와서 수차례 대규모로 여론조사가 조작이 됐고, 7차례에 걸쳐 조작된 사실을 법정에서 자백 인정하고 처벌을 달게 받겠다고까지 얘기했다”며 “강혜경 그리고 그런 범행에 가담한 것조차 부인하며 거짓말을 늘어놓는 명태균 이 두 사람을 민중기 특검에서 충분히 수사하고 기소할 수 있었다”고 말했다.

이어 “그런데 기소하지 않고 경찰로 (사건을) 내려보내서 시간을 끌고 그 사기 범행의 피해자인 저는 시기에 맞춰서 기소함으로써 선거 시기에 정확하게 일치시켜서 재판을 받을 수밖에 없도록 만드는 그런 특검은 반드시 처벌받아야 한다”고 말했다.

아울러 “(민 특검을) 법왜곡죄로 고소하는 걸 검토하고 있다”며 “법왜곡죄로 고소해도 그에 대한 수사조차 이 정권 수사기관들이 감당하게 된다는 점 때문에 지금 고민하고 있다”고 했다. 이어 “이 재판이 진행되는 경과에 맞춰서 반드시 민중기 특검의 이러한 만행은 법의 심판을 받도록 할 생각”이라고 했다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 오전 10시부터 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 2차 공판을 진행했다. 이날 재판에는 명씨가 증인으로 소환됐지만, 명씨는 기차를 놓쳤다는 이유로 출석하지 않았다.

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10회(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 비공표 여론조사 결과를 받고, 비서실장이던 강철원 전 서울시 정무부시장을 통해 김씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 기소됐다.