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오세훈 “법왜곡죄 첫 적용대상 있다면, 민중기 특검이 돼야”

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본문 요약

여론조사비 대납 혐의로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 자신을 수사·기소한 민중기 특별검사를 법왜곡죄로 고소하겠다는 의지를 밝혔다.

오 시장은 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 정치자금법 위반 혐의 재판에 출석하기 전 취재진과 만나 "법 왜곡죄의 첫 적용대상이 있다면 바로 피해자와 가해자를 뒤바꾼 민중기 특별검사가 돼야 한다"고 밝혔다.

오 시장은 "사기 범행 일체를 자백했던 명태균과 강혜경 이 두 사람은 기소하지 않고 그 사기 범행의 피해자들만 기소한 악질 검사, 민중기 특검, 이 사람들 처벌받아야 한다"고 말했다.

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오세훈 “법왜곡죄 첫 적용대상 있다면, 민중기 특검이 돼야”

입력 2026.03.18 10:30

  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 2차 공판에 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

여론조사비 대납 혐의로 재판에 넘겨진 오세훈 서울시장이 자신을 수사·기소한 민중기 특별검사를 법왜곡죄로 고소하겠다는 의지를 밝혔다.

오 시장은 18일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 정치자금법 위반 혐의 재판에 출석하기 전 취재진과 만나 “법 왜곡죄의 첫 적용대상이 있다면 바로 피해자와 가해자를 뒤바꾼 민중기 특별검사가 돼야 한다”고 밝혔다.

오 시장은 “사기 범행 일체를 자백했던 명태균과 강혜경 이 두 사람은 기소하지 않고 그 사기 범행의 피해자들만 기소한 악질 검사, 민중기 특검, 이 사람들 처벌받아야 한다”고 말했다.

정치브로커 명태균씨는 오 시장 부탁을 받아 여론조사를 해왔다고 주장해왔는데, 오 시장 측은 이를 부인하면서 명씨 진술을 통해 오 시장 측 혐의를 주장한 특검을 비판한 것이다.

오 시장은 “지난번 공판 때 강혜경이 증인으로 나와서 수차례 대규모로 여론조사가 조작이 됐고, 7차례에 걸쳐 조작된 사실을 법정에서 자백 인정하고 처벌을 달게 받겠다고까지 얘기했다”며 “강혜경 그리고 그런 범행에 가담한 것조차 부인하며 거짓말을 늘어놓는 명태균 이 두 사람을 민중기 특검에서 충분히 수사하고 기소할 수 있었다”고 말했다.

이어 “그런데 기소하지 않고 경찰로 (사건을) 내려보내서 시간을 끌고 그 사기 범행의 피해자인 저는 시기에 맞춰서 기소함으로써 선거 시기에 정확하게 일치시켜서 재판을 받을 수밖에 없도록 만드는 그런 특검은 반드시 처벌받아야 한다”고 말했다.

아울러 “(민 특검을) 법왜곡죄로 고소하는 걸 검토하고 있다”며 “법왜곡죄로 고소해도 그에 대한 수사조차 이 정권 수사기관들이 감당하게 된다는 점 때문에 지금 고민하고 있다”고 했다. 이어 “이 재판이 진행되는 경과에 맞춰서 반드시 민중기 특검의 이러한 만행은 법의 심판을 받도록 할 생각”이라고 했다.

서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 이날 오전 10시부터 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 2차 공판을 진행했다. 이날 재판에는 명씨가 증인으로 소환됐지만, 명씨는 기차를 놓쳤다는 이유로 출석하지 않았다.

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10회(공표 3회·비공표 7회)에 걸쳐 비공표 여론조사 결과를 받고, 비서실장이던 강철원 전 서울시 정무부시장을 통해 김씨에게 3300만원 상당의 비용을 대신 내게 한 혐의로 기소됐다.

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