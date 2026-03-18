‘박찬욱 위스키’ 카발란, 지난해 국내 판매량 92% 증가

골든블루 인터내셔널은 타이완 프리미엄 싱글몰트 위스키 ‘카발란’(Kavalan)의 지난해 국내 판매량이 전년 대비 91.6% 증가했다고 18일 밝혔다.

카발란은 ‘아열대 지방은 위스키 생산이 어렵다’는 편견을 깨고 탄생한 타이완 대표 싱글몰트 위스키다. 골든블루 인터내셔널이 2017년 독점 수입·유통하고 있다.

주요 상품군 중에서는 ‘카발란 트리플 쉐리’가 전년 대비 145.8% 판매량 증가를 기록하며 매출 성장세를 이끌었다. ‘카발란 솔리스트 비노바리끄’도 국내 판매량이 123.1% 늘었다. 스테디셀러 라인업인 ‘카발란 디스틸러리 셀렉트 No.1’ 역시 전년 대비 111.7% 판매 신장률을 기록했다.

골든블루 인터내셔널은 카발란 성장 비결로 타이완의 고온다습한 기후를 활용한 독특한 숙성 방식과 이를 통해 완성된 진하고 풍부한 맛을 꼽았다. 카발란은 일반적인 위스키보다 숙성 속도가 빨라 단기간에 오크통의 깊은 풍미를 끌어내는 것이 특징이다.

카발란은 여러 유명인사들의 관심을 받으며 지속해서 브랜드 인지도가 상승하고 있다. 박찬욱 감독의 영화 <헤어질 결심>에 등장한 이후 ‘박찬욱 위스키’로 불리고 있으며, 방탄소년단(BTS) RM과 다비치 강민경 등도 카발란을 ‘최애 위스키’로 꼽았다.

골든블루 인터내셔널 박소영 대표이사는 “카발란 성장은 국내 위스키 시장의 치열한 경쟁 속에 우수한 품질과 차별화된 마케팅 전략이 만들어낸 유의미한 결과”며 “앞으로도 카발란 브랜드 경험을 확대할 수 있는 다채로운 활동을 통해 브랜드 파워를 강화하겠다”고 말했다.