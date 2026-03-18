“호남 출신이 대구 얼마나 안다고”···공천 갈등에 호남 비하 논란까지 벌어진 국힘

이정현 국민의힘 공천관리위원장의 공천 방침에 반발하는 당내 일부 인사들이 이 위원장의 출신 지역을 문제 삼으면서 호남 비하 논란이 일고 있다.

대구시장 출마를 선언한 주호영 의원은 지난 17일 페이스북에서 이 위원장을 향해 “호남 출신인 당신이 대구를 얼마나 안다고, 대구를 얼마나 만만하게 봤기에 이런 식으로 대구의 중진들을 짓밟고, 대구를 떠났다가 40여년 만에 돌아온 사람을 낙하산처럼 꽂으려 하나”라고 적었다.

이 위원장이 당 쇄신을 위해 대구시장 후보에 공천 신청한 중진 의원들을 컷오프(공천 배제)해야 한다는 방침을 보이자, 중진인 주 의원이 이 위원장의 출신 지역을 거론하며 반발한 것으로 풀이된다.

주 의원은 “부산에서는 지역 정치 현실과 민심에 부딪혀 컷오프를 철회해놓고, 왜 유독 대구만 마음대로 주무를 수 있다고 생각하나”라며 “대구시장 공천의 전권이 언제부터 공관위원장 개인의 호주머니 속에 있었나”라고 했다.

주 의원은 “공관위는 공정한 룰과 절차를 관리하라고 있는 기구이지, 특정인을 밀어주고 특정인을 자르며 민심 위에 군림하라고 있는 기구가 아니다”라며 “어디서 이런 망나니짓으로 대구 민심을 짓밟으려 하나. 대구의 미래는 외부 세력의 입김으로 결정되지 않는다”고 했다.

충남지사 후보 공천을 신청했다 지난 16일 컷오프된 김영환 충북지사도 이날 페이스북에서 “충북 선거를 왜 지역 정서를 1도 모르는 전라도 출신 공관위원장이 좌지우지하는가”라고 반발했다.

김 지사는 “밀실에서 공천이 이뤄지고 공정이 땅바닥에 떨어져 뒹군다”며 “김수민(전 의원)을 등록시켜 후보를 만드는 야바위 정치를 공관위가 하고 있다”며 “충북도민 누가 김수민을 도지사로 불러냈는가”라고 했다.

김 지사는 “이 모든 책임은 이정현과 밀실야합을 한 김수민에게 있다”며 “충절의 고향, 충북에 이런 일은 눈뜨고 볼 수 없다. 내가 나서 응징하고 정치권에서 퇴출시키고 공관위원장의 잘못된 행태와 배신자의 최후를 보게 할 것”이라고 했다.

이 위원장은 이날 페이스북에서 이에 대해 “지역 비하가 아니라 세대교체와 당 혁신을 말하고 있는 것”이라며 “저를 향해 인신공격성 비난을 쏟아내고 있는 것에 대해 피하지 않겠다”고 맞받았다.

이 위원장은 “저는 호남 출신이다. 맞다”라며 “수없이 얻어맞고, 수없이 떨어지고, 수없이 모욕을 당해도 호남에서 보수를 지켜왔다. 외롭고 불리한 곳에서도 41년째 당을 지키고 있을 때 따뜻한 관심의 말, 눈길, 손길 한 번 준 적이 있느냐”고 했다.

이 위원장은 “그런 제가 영남 공천을 말하면 안 되고, 특정 지역 출신만 특정 지역 공천을 말할 수 있다는 발상 자체가 맞느냐”라며 “지역감정을 방패 삼아 혁신을 막는 정치와 싸우겠다. 후배의 길을 막고 미래를 가로막는 정치와 싸우겠다”고 했다.