이 대통령 “BTS 광화문 공연, 안전하게 진행되도록 만반의 준비”

이재명 대통령은 18일 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞두고 “행사가 안전하게 진행될 수 있도록 관계 부처와 지방정부, 경찰, 소방을 비롯한 유관 기관과 함께 만반의 준비를 하고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 자신의 엑스에 글을 올려 “3월21일 토요일, 광화문광장에서 대한민국의 자랑스러운 아티스트 BTS의 공연이 열린다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “‘아리랑’을 주제로 우리의 아름다운 문화유산과 K-컬처의 매력을 함께 나누는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다”며 “공연 전후 교통과 인파 관리, 비상 상황 대응까지 모든 절차를 세심히, 철저히 대비하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이어 “우리 국민 여러분께서도 언제나 그랬듯 서로를 배려하고 질서를 지키며, 성숙한 시민의식을 보여주시리라 믿는다”며 “현장 안전요원의 안내에 협조해 주시고, 시장 질서를 해치는 암표 거래는 반드시 신고해 주시기 바란다”고 했다.

아울러 이 대통령은 “이번 BTS의 공연이 대한민국이 만들어 낸 위대한 문화의 힘을 다시 한번 증명하고, 전 세계인에게 오래도록 기억될 특별한 순간이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 전날 국무회의에서도 “세계가 주목하는 BTS 광화문 공연이 며칠 앞으로 다가왔다”며 “빈틈없는 안전대책 수립에 총력을 기울여달라”고 관계부처에 당부했다.

정부는 이날 BTS 광화문 공연을 앞두고 서울 종로구·중구 지역에 대한 테러경보를 ‘관심’에서 ‘주의’로 한 단계 격상한다고 밝혔다. 격상된 테러경보는 19일 0시부터 BTS 공연 당일인 21일 24시까지 유지된다. 테러경보는 테러 위협의 정도에 따라 관심·주의·경계·심각의 4단계로 구분된다.

국무총리실은 “최근 불안정한 국제 정세를 감안할 때, BTS 공연과 같이 대규모 인파가 몰리는 행사에 대한 테러 위협 가능성을 배제할 수 없다”며 “국민 안전을 최우선으로 확보하기 위해 선제적인 대비태세를 갖추기로 했다”고 밝혔다.

이에 따라 관계기관은 주요 행사장 및 다중이용시설에 대한 경계와 순찰을 강화하고 문제 상황이 발생했을 때 즉각 대응할 수 있도록 관계기관 간 합동 대응 체계를 강화할 방침이다.