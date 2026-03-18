광화문 BTS 공연 종합교통대책···버스우회·역 폐쇄·귀가용 임시열차 투입

BTS 복귀 공연이 열리는 21일 광화문 일대 행사장 주변과 지하철 역사를 중심으로 버스 우회운행, 지하철 무정차 등이 이뤄진다. 서울시는 국내외 대규모 인파가 몰릴 것에 대비해 종합 교통대책을 추진한다고 18일 밝혔다.

먼저 행사 당일 광화문 주변 도로 통제가 시행된다. 통제되는 도로는 세종대로, 사직로, 새문안로 등이다. 세종대로 상·하행(광화문광장~서울광장 구간)은 공연 전날인 20일 오후 9시부터 공연 다음 날인 22일 오전6시까지 총 33시간 전면 통제된다.

사직로(서울정부청사교차로~경복궁사거리)는 공연 당일인 21일 오후 4~11시까지 7시간, 새문안로(새문안로 교차로~종로구청입구 사거리)는 같은 날 오후7~11시까지 4시간 통제된다.

지하철은 인파 관리를 위해 광화문역(5호선), 시청역(1·2호선), 경복궁역(3호선)을 대상으로 무정차 통과 및 역사 폐쇄 등을 실시한다. 행사 당일 오전5시부터 일부 출입구가 우선 폐쇄된다. 오후2시~3시부터 세 역 모두 전 출입구 폐쇄 및 무정차 통과로 전환된다. 같은 날 오후 10시 이후 정상 운행이 재개된다. 그 외 인근 역사도 혼잡 상황에 따라 탄력적으로 무정차 운영될 수 있다.

행사 종료 후 관람객 귀가를 위해 오후9시부터 2·3·5호선에 각각 임시열차 4대씩 총 12대를 투입한다. 임시열차는 대규모 인원을 수송할 수 있도록 행사장 주변역에 빈 차 상태로 도착한다. 전 구간이 아닌 귀가를 위해 회차 가능 역까지만 운행하므로 목적지를 확인해야 한다.

시내버스도 경찰 교통 통제에 따라 우회운행한다. 세종대로·사직로·새문안로를 거치는 시내버스 51개 노선(마을·경기버스 포함 시 86개 노선)이 임시 우회 운행한다. 20일 오후 9시부터 세종대로 통제구간 우회가 시작되고, 21일 오후4시부터 사직로·새문안로 구간도 우회로 전환된다. 21일 오후 11시부터 정상 운행된다. 광화문역 중앙버스전용차로 정류장도 당일 무정차 통과가 실시된다.

보행자 안전을 위해 따릉이와 개인형이동장치(PM) 대여도 중단된다. 행사장 인근 1㎞ 내 따릉이 대여소 58곳이 19일 오전부터 차례대로 폐쇄된다. 공유 PM·전기자전거 7개사도 20일 정오부터 22일 오전 9시까지 운영을 중단한다. 행사 당일 광화문·세종대로 일대 행사장 주변 도로에서 불법 주정차 특별 단속도 시행된다.

서울시 누리집 종합안내 페이지(seoul.go.kr/welcome2026), 서울교통정보센터 TOPIS, 도로전광표지(VMS), 버스정보안내단말기 등에서 사전·실시간 안내가 진행된다.

외국인 관광객을 위해 지하철 17개 안전관리 역사에서 6개 국어(영어·일본어·중국어·베트남어·태국어·인도네시아어)로 안내 방송도 진행된다. 네이버지도는 지하철 무정차·버스 우회 안내를 공지한다. 카카오맵은 ‘지하철 초정밀 서비스’를 버스까지 확대해 실시간 운행 상황을 지도 위에 보여준다.

여장권 서울시 교통실장은 “행사 당일 광화문 인근 지역 교통 혼잡이 발생할 것으로 예상되는 만큼, 이동 시 사전에 교통 정보를 확인해주시길 바란다”고 밝혔다.