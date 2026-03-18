‘친트럼프’ 미 대테러담당관 “양심상 이란 전쟁 지지할 수 없다” 사의 밝혀

트럼프 행정부 내 ‘마가 인사’ 중 첫 사퇴 마가 내 전쟁 압도적 지지···분열로 볼 순 없어

도널드 트럼프 미국 대통령의 열성 지지자였던 조 켄트 미 국가대테러센터(NCTC) 국장이 17일(현지시간) “양심상 대이란 전쟁을 지지할 수 없다”며 사의를 밝혔다. 트럼프 행정부 내 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 인사가 전쟁을 이유로 자진해서 사퇴하는 건 처음이다.

다만 트럼프 대통령과 이번 전쟁에 대한 마가 진영의 지지율이 여전히 압도적으로 높아서, 켄트 국장의 사임을 본격적인 마가 분열로 해석하긴 아직 어려워 보인다.

켄트 국장 “이스라엘 로비로 시작된 전쟁, 양심상 지지 못해”

켄트 국장은 이날 엑스에 글을 올려 “이란은 미국에 임박한 위협을 가하지 않았으며, 우리가 이 전쟁을 시작한 것은 이스라엘과 이스라엘의 미국 내 강력한 로비에 의한 압박 때문임이 분명하다”고 적었다.

그는 트럼프 대통령에게 보내는 서한 사진도 공개했다. 그는 서한에서 “집권 1기 때 당신은 우리를 끝나지 않는 전쟁에 끌어들이지 않고도 군사력을 결정적으로 적용하는 방법을 잘 알고 있었다”며 “가셈 솔레이마니 이슬람혁명수비대 쿠드스군 사령관을 제거한 것은 이를 잘 보여줬다”고 말했다.

이어 “하지만 2기 행정부 들어 이스라엘 고위 관리들과 언론이 허위 정보를 유포해 트럼프 대통령의 ‘미국 우선주의’를 완전히 훼손했다”면서 “이는 이스라엘이 우리를 비참한 이라크 전쟁으로 끌어들이기 위해 사용한 전술과 같다”고 주장했다.

그는 특히 자신의 배우자를 이스라엘이 만든 전쟁에서 잃었다면서 “나는 다음 세대를 미국인에게 아무런 도움이 되지 않는 전쟁에서 싸우게 하고 죽게 하는 걸 지지할 수 없다”고 덧붙였다. 켄트 국장은 2019년, 군 복무 중이던 아내를 시리아에서 발생한 자살폭탄 테러로 잃는 비극을 겪은 바 있다.

트럼프 대통령은 그의 사퇴에 대해 “그의 성명을 읽고 나서야 그가 나간 게 다행이란 점을 깨달았다”면서 “그는 좋은 사람이지만, 안보에 있어 매우 취약하다고 항상 생각했다”고 말했다. 트럼프 대통령은 이란이 미국에 ‘임박한 위협’을 가하지 않았다는 켄트 국장의 주장에 대해 “모든 국가는 이란이 얼마나 큰 위협인지 깨달았다”고 반박하면서 “이란이 위협이 아니라고 말하는 사람을 원하지 않는다. 그들은 똑똑하고 요령있는 사람이 아니다”라고 강조했다.

‘마가’ 대오는 여전히 튼튼…이란 전쟁 지지 89%

뉴욕타임스(NYT)는 열성 마가 지지자인 켄트 국장의 갑작스러운 사임은 예상치 못한 일이라고 전했다. 그의 사퇴 소식에 보수 정치평론가 터커 칼슨은 “켄트는 내가 아는 가장 용감한 사람”이라고 추켜세웠다.

‘네오나치’라 비판받는 마가 인플루언서인 닉 푸엔테스를 인터뷰해 마가 진영 내에서 ‘반유대주의’ 논란을 일으킨 칼슨과 켄트 국장은 서로 가까운 사이다. 켄트 국장 역시 반유대주의·인종차별주의자라는 비판을 받고 있다. 그는 또 미연방수사국(FBI)이 1·6 의사당 폭동을 사주했다는 주장을 펼쳐 온 음모론자이기도 하다.

이 때문에 미 연방 상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 의원(민주·버지니아)은 성명을 내고 “켄트 국장은 과거 행적에 문제가 있으며, 애초에 (대테러센터국장으로) 인준되어선 안 됐던 사람”이라고 비판했다. 다만 그는 “전쟁을 정당화할 만큼 이란으로부터 임박한 위협이 있지 않았다는 켄트 국장의 말에 적어도 부분적으로 동의한다”고 밝혔다.

켄트 국장의 사임을 마가 진영 내 분열의 조짐으로 해석하긴 아직 이르다. 켄트 국장의 사임이 다른 트럼프 행정부 관료들의 사임으로 확산할 가능성도 작다고 NYT는 전했다.

실제 각종 설문조사에서 트럼프 대통령과 이란 전쟁에 대한 마가 진영의 지지율은 여전히 압도적이다. 이날 CNN 방송의 데이터 전문가인 해리 엔튼은 NBC·CNN의 최근 여론조사 내용을 분석한 결과 “마가 지지자 10명 중 9명이 이란 전쟁을 지지하고 있는 것으로 나타났다”면서 “터커 칼슨 따위는 신경 쓰지 마라. 이 전쟁은 공화당 지지층 사이에서 아주 인기가 많다”고 말했다.

조지메이슨대 교수이자 보수 싱크탱크인 미국기업연구소(AEI) 연구원인 콜린 듀엑도 “자신을 마가·공화당원이라 여기는 사람의 85~90%는 이란 전쟁을 지지하는 것으로 나타났다”고 밝혔다.

이런 분위기에 힘입어 이란 전쟁을 주도하고 있는 마코 루비오 미 국무장관의 2028년 대선 당선 확률은 미국 예측 시장 플랫폼인 ‘칼시’에서 6개월 전보다 4배나 치솟은 27%를 기록하고 있다.

미 공영라디오방송(NPR)은 미국의 대외 개입을 좋아하지 않는 마가 진영이 이란 전쟁을 지지하는 것은 “지상군 투입이나 전쟁 장기화는 없을 것으로 기대하고 있기 때문이며, 무엇보다 그들은 여전히 트럼프 대통령의 판단을 신뢰하고 있다”고 분석했다. 그러나 이는 동시에 전쟁이 장기화하고, 지상군이 투입되는 상황까지 가면, 언제든 마가 진영 내에서 분열이 일어날 수 있다는 뜻이기도 하다.