포스코그룹, 기계·설비 등 기술 112건 75개 기업에 무상 제공

포스코그룹이 올해 기계·설비 등 관련 분야 기술 112건을 75개 기업에 무상으로 제공한다.

산업통상부는 18일 서울 서초구 양재동 엘타워에서 ‘산업부-포스코그룹 기술 나눔 행사’를 열고 포스코그룹 기술 나눔 성과를 공유했다고 밝혔다.

포스코그룹에 따르면 올해 나눔 기술은 기계·설비, 소재·공정, 에너지, 친환경·자원 등 다양한 분야의 112건이다. 대상 기업은 75개다.

산업부는 올해 포스코그룹이 이전하는 기술 가운데 배터리 조절 시스템 진단 장치가 가장 많은 관심을 받았다고 설명했다. 배터리 조절 시스템 진단 장치는 배터리팩 내 개별 배터리 유닛의 이상 발생을 조기에 감지하는 기술을 탑재했다.

포스코그룹은 2017년부터 포스코홀딩스, 포스코, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠, 포스코DX, 포항산업과학연구원(RIST) 등 6개 계열사가 기술 나눔에 참여해왔다. 지금까지 제공한 기술은 4569건이며 이 가운데 926건은 480개 중소·중견기업에 대가 없이 이전했다.

최연우 산업부 산업기술융합정책관은 “우수한 기술이 활발히 이전돼 기업들이 적극적으로 사업화에 도전할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.