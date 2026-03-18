단양의 ‘어르신 버스 무료 이용사업’ 한 달···이용객 20% 늘고 지역 상권도 활기

충북 단양군이 65세 이상 어르신들을 대상으로 시행하고 있는 ‘버스 무료 이용사업’이 지역 상권 활성화에 도움을 주고 있는 것으로 나타났다.

군은 지난달 버스 무료 이용사업을 시작한 이후 이용데이터를 분석한 결과 65세 이상 어르신 이용객이 전년 같은 기간 대비 크게 늘었다고 18일 밝혔다.

군에 따르면 버스 무료 이용사업을 시행한 지난달 1일부터 지난 16일까지 65세 이상 어르신 이용객은 2만9790명으로 집계됐다. 전년 같은 기간 2만4580명보다 21%가 늘었다.

현재 하루 평균 약 650명의 어르신이 교통복지카드를 통해 무료 버스를 이용하고 있다.

군은 이번 사업이 어르신 외출 증가와 지역 상권 활성화로 이어지는 선순환 효과를 만들어내고 있는 것으로 보고 있다.

김하영 단양군 교통팀 주무관은 “어르신들의 버스 이용 빈도가 늘어나면서 장보기와 병원 방문, 외식 등 일상 활동이 확대됐고, 이는 소비 활성화로도 이어지고 있다”며 “단양읍 중심 상권과 각 읍·면 소재지 일대 소규모 점포 이용객도 늘고 있다”고 설명했다.

특히 오일장이 열리는 1·6일에 어르신들의 무료 버스 이용이 급증하는 것으로 나타났다. 군의 버스 이용객 분석 결과 장날이 아니었던 지난달 10일 65세 이상 어르신 탑승객은 704명이었으나 장날이었던 이튿날 11일에는 1110명으로 크게 늘었다.

군은 연간 약 3억 5000만 원의 예산을 투입하는 이번 사업을 통해 매달 약 3000만 원 이상의 교통비 절감 효과가 발생하고, 이 금액이 지역 내 추가 소비로 전환될 것으로 기대하고 있다.

어르신들의 교통복지카드 발급도 늘고 있다. 카드 발급도 꾸준히 늘어 지난 17일 기준 단양군 내 65세 이상 노인 인구 1만 1003명 중 52%인 5724명이 카드를 발급받았다. 군은 사업이 자리 잡으면 이용률은 더욱 높아질 것으로 전망하고 있다.

김 주무관은 “시행 한 달 반 정도라 아직은 초기 단계지만, 장날 이용객이 평일 대비 두 배 가까이 치솟는 등 이동 편의성 향상이 지역 활력으로 이어지고 있다”며 “앞으로도 버스 이용 데이터를 분석해 어르신들이 이용하기 편한 교통 환경을 조성하는 데 박차를 가하겠다”고 말했다.