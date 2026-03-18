제주 전역 360여개 오름의 나이는?···형성시기 연구 추진

제주세계유산본부, 기존 90곳 분출연대 확인 2028년까지 200여개 오름 형성시기 규명

제주 전역에 분포한 360여개 오름의 형성시기를 확인하는 조사가 진행된다.

제주도세계유산본부는 오는 2028년까지 도 전역에 분포한 360여개 오름 가운데 최대 200여곳의 형성 시기를 단계적으로 규명할 방침이라고 18일 밝혔다.

현재까지 분출연대가 확인된 오름은 90개 안팎이다. 세계유산본부는 자체 조사 결과와 기존 연구 성과를 종합·정리한 결과, 산굼부리 7만3000년전, 물장오리 5만8000년전, 어승생 4만년전, 수월봉 1만7000년전, 노꼬메큰오름 1만년전, 다랑쉬오름 9000년전, 성산일출봉 6000년전 등으로 추정하고 있다고 밝혔다. 오름으로 분류되지는 않지만 한라산 정상부는 1만6000년전에 형성된 것으로 추정하고 있다.

제주 오름은 수주에서 수년에 걸친 단기간 화산 분출로 형성된 화산체로, 화산학적으로는 ‘단성화산’으로 분류된다.

오름의 형성 시기를 규명하는 연구는 과거 화산활동의 전개 과정을 이해하고, 향후 활동 가능성을 평가·예측하는 과학적 근거로 활용된다는 점에서 의미가 크다.

도 관계자는 “오름 연대측정 연구는 1980년대부터 시작됐으나 초기에는 기법의 한계와 높은 비용 등으로 제약이 컸다”면서 “2000년대 아르곤 연대측정법 도입에 이어 2010년대 이후 탄소연대측정, 광여기루미네선스 등 정밀 기법이 확대 적용되면서 분출 시기 규명이 활발히 진행 중”이라고 설명했다.

도는 2025년부터 4개년에 걸쳐 제주도 전역 지질도 구축 과제를 수행하며 오름들의 형성 시기를 함께 밝혀낼 예정이다.

김형은 세계유산본부장은 “제주 전역 지질도 구축 과정에서 확보되는 고토양 분포, 암석 조성, 오름 분출물 분포 영역 등 주요 연구 성과를 단계적으로 공개해 공유하겠다”면서 “국내외 관련 연구기관과의 협력도 넓힐 예정”이라고 말했다.