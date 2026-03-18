세 살배기 딸 숨지게 한 뒤 시신 유기한 30대 체포···6년간 사망 사실 은폐

세 살배기 딸을 숨지게 한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받는 30대가 경찰에 체포됐다.

경기 시흥경찰서는 아동학대 치사 혐의로 친모 A씨(30대)를 체포해 조사하고 있다고 18일 밝혔다. 또 A씨를 도와 시신을 야산에 유기한 혐의를 받는 B씨(30대)도 체포해 조사 중이다.

경찰에 따르면 A씨는 2020년 2월 당시 3살이던 친딸 C양을 학대해 숨지게 했다. 구체적으로 어떤 방식으로 딸을 숨지게 했는지 등은 아직 밝혀지지 않았다.

A씨는 C양이 숨지자 당시 연인이었던 B씨에게 연락해 시신 유기를 부탁한 것으로 조사됐다. B씨가 숨진 C양의 친부는 아닌 것으로 전해졌다.

이들의 범행은 C양이 초등학교에 정상적으로 등교하지 않는 것을 수상히 여긴 학교 측의 신고로 드러나게 됐다. A씨는 2024년 C양이 초등학교에 입학해야 할 나이가 되자 입학 연기를 신청했다.

이후 올해 들어 더 이상 입학 연기가 불가능해지자 B씨의 조카를 데리고 가 마치 C양인 것처럼 속여 입학식을 진행했다. 하지만 입학식 이후 체험학습에도 제대로 나오지 않고, 등교하지 않는 것을 이상하게 여긴 학교는 경찰에 수사를 의뢰했다.

경찰은 지난 16일 오후 9시 30분쯤 아동학대 혐의로 A씨를 긴급체포했으나, 이날 오전 A씨가 사망 정황 등을 추가로 진술하면서 아동학대 치사로 혐의를 변경했다고 밝혔다.

경찰 관계자는 “구체적인 범행 방식과 동기를 조사할 방침”이라며 “아이의 시신을 유기한 것으로 추정되는 야산에 대해서도 수색을 진행할 방침”이라고 밝혔다.