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김승룡 신임 소방청장 “과거 경험·직관으로만 재난 대응 불가능···AI 대전환 역량 강화”

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김승룡 신임 소방청장은 18일 "첨단 기술과 융합해 재난 위험을 예측하고, 급변하는 미래 환경에 국가적 재난 대응 역량을 강화해 가야 한다"고 말했다.

김 청장은 이날 전국 소방관서에 보낸 취임사에서 "기후변화와 고도화된 도시 환경, 인공지능, 로봇산업의 급속한 발전은 사회의 작동방식을 송두리째 바꾸며 기존 소방대응의 한계를 드러내고 있다. 과거의 경험과 직관만으로 재난에 대응하는 것은 더 이상 불가능하다"며 이같이 밝혔다.

김 청장은 이어 "최근 충북 음성 공장 화재에서 활약한 '무인 소방로봇'을 비롯해 '차세대 119통합시스템'을 조속히 구축하고, AI를 활용한 정교한 대비·대응태세를 상시 갖추겠다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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김승룡 신임 소방청장 “과거 경험·직관으로만 재난 대응 불가능···AI 대전환 역량 강화”

입력 2026.03.18 11:50

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김승룡 신임 소방청장. 소방청 제공

김승룡 신임 소방청장. 소방청 제공

김승룡 신임 소방청장은 18일 “첨단 기술과 융합해 재난 위험을 예측하고, 급변하는 미래 환경에 국가적 재난 대응 역량을 강화해 가야 한다”고 말했다.

김 청장은 이날 전국 소방관서에 보낸 취임사에서 “기후변화와 고도화된 도시 환경, 인공지능(AI), 로봇산업의 급속한 발전은 사회의 작동방식을 송두리째 바꾸며 기존 소방대응의 한계를 드러내고 있다. 과거의 경험과 직관만으로 재난에 대응하는 것은 더 이상 불가능하다”며 이같이 밝혔다.

김 청장은 이어 “최근 충북 음성 공장 화재에서 활약한 ‘무인 소방로봇’을 비롯해 ‘차세대 119통합시스템’을 조속히 구축하고, AI를 활용한 정교한 대비·대응태세를 상시 갖추겠다”고 했다.

김 청장은 그러면서 “소방은 재난 대응의 핵심 플랫폼으로 자리매김해야 한다”면서 “관계기관들과 유기체처럼 움직일 수 있는 유연성과 수용성을 갖추기 위해 현장 지휘관에게 실질적인 권한과 책임을 부여해 주도적인 리더십을 발휘할 수 있게 하겠다”고 했다.

이어 소방 조직의 질적 성장을 강조했다. 김 청장은 “현장에서 축적된 다양한 사례와 데이터를 체계적으로 학습하고, 반복적인 팀 전술 훈련을 통해 현장 대응력을 강화하겠다”며 “소방 교육훈련 체계를 효율화하고, 예방, 대응, 행정 등 전 분야에 걸쳐 전문 인재를 양성하겠다”고 청사진을 제시했다.

지난해 9월 소방청 차장으로 임명된 김 신임 청장은 공석인 소방청장 직무대행을 맡아 조직을 안정적으로 이끌었다는 평을 받았다. 일선 소방서장과 소방청 화재대응조사과장, 전북·강원소방본부장, 소방청 대변인 등 현장과 정책 수립 등을 두루 경험한 재난 대응전문가로 꼽힌다. 김 청장은 이날 공식 취임식 없이 바로 업무에 돌입했다.

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