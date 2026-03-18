서울 아파트 토지거래허가 신청 30% ‘뚝’···강남·한강벨트 감소

2월 토지거래허가 신청 전월 대비 29.8% 감소 토허 신청가격 전월 대비 0.57%로 상승세 둔화

올해 2월 서울 아파트 토지거래허가 신규 신청 건수가 전달 대비 30% 가량 감소한 것으로 나타났다. 고가의 아파트가 몰린 강남3구와 한강벨트 지역의 신청 비중이 줄어든 것이 영향을 미쳤다.

18일 서울시에 따르면 2월 말 기준 아파트 토지거래허가 신규 신청 건수가 1월 대비 29.8% 감소한 4521건으로 집계됐다. 2월 토지거래허가 처리 건수는 5765건으로 이는 향후 계약으로 이어져 매매거래 신고 건수에 반영될 예정이다.

권역별 신청 비중을 보면, 강남3구(강남·서초·송파) 및 용산구와 한강벨트 7개구(광진·성동·마포·동작·양천·영등포·강동구)의 비중이 줄었다.

강남3구 및 용산구 비중은 올해 1월 12.3%에서 2월 11.2%로 감소했다. 같은 기간 한강벨트 7개구 비중도 24.1%에서 21.5%로 줄었다. 반면 강북지역 10개구(종로·중구·강북·노원·도봉·동대문·성북·중랑·서대문·은평)와 강남지역 4개구(강서·관악·구로·금천)의 비중은 확대되는 모습이 나타났다.

시는 “고가 아파트가 밀집한 핵심 지역 거래가 둔화하는 가운데, 상대적으로 가격 부담이 낮은 중저가 및 외곽 지역으로 거래가 이동하는 흐름이 반영된 것으로 풀이된다”고 설명했다.

지난달 접수된 신청 건의 가격을 분석한 결과, 2월 신청가격은 1월 신청가격 대비 0.57% 상승했다. 핵심 고가 지역의 상승세는 꺾였지만, 실수요 중심의 중저가 및 외곽 지역에서는 매수세가 이어지며 가격 상승 흐름이 이어졌다.

권역별로는 강북지역 10개구와 강남지역 4개구에서 각각 전월 대비 1.05%, 1.55% 상승하며 서울 전체 상승률 보다 높은 상승폭을 나타냈다. 시는 “주택담보대출 한도가 15억원 이하 주택에 대해 최대 6억원으로 제한되는 금융 여건 속에서 상대적으로 자금 접근성이 높은 중저가 아파트나 외곽 지역으로 실수요 매수 수요가 집중된 경향이 반영된 결과로 보인다”고 분석했다.

반면 강남3구 및 용산구의 상승률은 전월대비 1.27%, 한강벨트 7개구는 0.09% 하락하며, 그간 서울 전체 가격 상승을 견인해 온 주요 지역에서 하락 전환하는 모습이 나타났다.

이는 최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 등 다주택자 규제 강화 가능성이 예고되면서 다주택자를 중심으로 매물 출회가 늘고, 강남권 등 주요 지역에서 급매 위주의 거래와 토지거래허가 신청 건수 감소에 따른 영향이라고 시는 설명했다.

시가 한국부동산원의 실거래가격지수를 분석한 결과, 올해 1월 서울 아파트 매매 실거래가격은 전월(2025년 12월) 대비 1.59%, 전년 동월 대비로는 15.12% 올라 높은 상승폭을 기록했다.

이는 1월 말 다주택자 등을 대상으로 한 규제 강화 예고가 반영되기 전 높은 상승세를 보였던 지난해 12월과 올해 1월의 토지거래허가 신청가격이 시차를 두고 실거래가격에 반영된 영향으로 보인다.

생활권역별로는 모든 생활권역에서 상승했으며, 도심권이 전월 대비 3.32% 오르며 서울 전체 지수 상승을 견인했다. 규모별로는 전체 규모에서 상승세를 보인 가운데, 대형(135㎡ 초과)이 4.07%의 상승률을 기록하며 가장 두드러진 오름세를 보였다.