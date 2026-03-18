“교복 가격 높은 이유 있었네” 공정위, 광주지역 교복 입찰 담합 제재

광주 소재 교복 판매사업자들이 학교의 교복구매 입찰에서 담합을 벌인 혐의로 공정거래위원회의 제재를 받게 됐다.

공정위는 18일 광주광역시 소재 중·고등학교의 교복 구매 입찰에서 사전에 낙찰 예정자 및 투찰가격을 합의한 27개 교복 판매사업자에 시정명령과 과징금 3억2100만원을 부과했다고 밝혔다.

교복 입찰은 개별 학교가 경쟁입찰을 통해 규격 심사를 통과한 교복 판매사업자 중 가격이 가장 낮은 업체를 선정하는 식으로 이뤄진다.

공정위 조사결과, 판매사업자들은 2021년부터 2023년까지 총 260건의 입찰에서 사전에 낙찰 예정자를 합의하고 입찰에 참여했다. 이들은 들러리 입찰 의사가 있는 1~6개 업체가 낙찰 예정자보다 높은 가격을 투찰하거나, 규격심사 서류를 부실하게 제출하는 방식으로 특정 업체를 밀어줬다.

참여업체들은 각각 적게는 1건에서 많게는 34건까지 입찰 담합에 가담한 것으로 조사됐다. 담합한 입찰 건수 260건 중 226건에서 이들이 합의한대로 낙찰가가 결정됐다. 총 계약금액은 105억원 수준이다.

공정위는 교복 평균 구입가가 낮아질 수 있었음에도 담합 행위로 교복 구입 가격이 높아지는 결과가 초래됐다고 판단했다.

교복 입찰은 담합이 자주 일어나는 분야다. 공정위가 2010년 이후 지금까지 적발해 제재한 사례만 47건에 달한다. 이재명 대통령은 지난달 12일 수석보좌관회의에서 “(교복값이 비싸) 학부모들 사이에서 ‘등골브레이커’라고 한다”면서 가격 구조가 적정한지 살펴보라고 관계부처에 지시했다.

공정위는 지난달 4대 교복제조사와 전국 40개 내외 대리점을 대상으로 담합 조사를 벌이기도 했다.

공정위는 “가계 부담을 가중하는 교복 담합에 대한 조사는 신속하게 마무리하고 법 위반이 확인될 경우 엄정 조치할 것”이라고 밝혔다.