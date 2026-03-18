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국립공원 방문객 4300만명…지역소비 연간 ‘3조5000억원’

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국립공원 탐방객 소비가 연간 3조5000억원을 넘어서고, 특히 인구 감소 지역의 경제에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

국립공원공단은 전국 23개 국립공원 탐방객의 체류 기간과 소비 유형을 분석한 결과, 지난해 약 4300만명이 공원을 방문해 인근 지역에서 총 3조5564억원을 지출한 것으로 집계됐다고 18일 밝혔다.

공단은 전국 23개 국립공원을 방문한 탐방객을 대상으로 체류 기간과 여행 소비 유형을 조사해 지역에서 발생하는 소비 규모를 추정했다.

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국립공원 방문객 4300만명…지역소비 연간 ‘3조5000억원’

입력 2026.03.18 12:00

수정 2026.03.18 12:02

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  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도봉산의 가을 풍경. 북한산국립공원도봉사무소 제공

도봉산의 가을 풍경. 북한산국립공원도봉사무소 제공

국립공원 탐방객 소비가 연간 3조5000억원을 넘어서고, 특히 인구 감소 지역의 경제에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다.

국립공원공단은 전국 23개 국립공원 탐방객의 체류 기간과 소비 유형을 분석한 결과, 지난해 약 4300만명이 공원을 방문해 인근 지역에서 총 3조5564억원을 지출한 것으로 집계됐다고 18일 밝혔다.

공단은 전국 23개 국립공원을 방문한 탐방객을 대상으로 체류 기간과 여행 소비 유형을 조사해 지역에서 발생하는 소비 규모를 추정했다. 조사는 지난해 SK텔레콤 가입자 가운데 전국 23개 국립공원 방문자 9772명을 표본으로 모바일 설문 방식으로 이뤄졌다.

국립공원별로 보면, 북한산국립공원 탐방객들이 지역에서 사용한 여행 비용은 약 6235억원 수준으로 전국에서 가장 많았다. 이어 경주국립공원 약 3448억원, 한려해상국립공원 약 3080억원 순이었다.

특히 인구감소 지역 내 국립공원의 경제 효과가 두드러졌다. 지리산과 설악산 등 인구감소 지역 15개 국립공원에서 발생한 탐방객 소비는 약 1조6800억원으로 전체의 약 47%를 차지했다. 공단은 “국립공원 방문이 지역소멸 위험지역의 관광과 지역경제 활성화에 중요한 역할을 하고 있음을 보여주는 결과”라고 설명했다.

탐방객의 체류 형태에 따라 소비 규모는 차이를 보였다. 전체 방문객의 약 60%는 당일 방문, 40%는 숙박형 방문이었는데, 숙박 기간은 1박2일 비중이 가장 컸다.

체류 기간이 길어질수록 1인당 소비 규모도 증가했다. 당일 방문은 평균 약 8만원, 1박2일 약 16만 원, 2박3일 약 23만원, 3박4일 약 35만원 수준으로 집계됐다.

공단은 “체류 기간이 늘어날수록 지역 숙박과 음식, 관광 등 다양한 지역 소비 활동이 함께 확대되는 경향이 확인됐다”며 “탐방객이 지역에서 더 오래 머무르며 자연과 지역 문화를 함께 체험할 수 있도록 체류형 탐방 프로그램을 확대할 계획”이라고 밝혔다.

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