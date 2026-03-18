아산재단, 제19회 아산의학상 시상식 개최

이호영 서울대 약학과 교수와 김승업 세브란스병원 소화기내과 교수 등이 19회 아산의학상 수상자로 선정돼 각각 3억원의 상금을 받았다.

아산사회복지재단은 18일 제19회 아산의학상 시상식을 열고부문별 수상자에게 상패와 상금을 수여했다고 밝혔다. 이호영 교수와 김승업 교수는 기초·임상의학부문 수상자로 선정됐다. 마틴 슈타이네거 서울대 생명과학부 교수와 이주명 삼성서울병원 순환기내과 교수는 젊은의학자부문 수상자로 선정돼 각각 5000만원의 상금을 받았다.

이호영 교수는 흡연과 미세먼지 등 환경적 요인이 폐암과 만성 폐쇄성 폐질환의 발생과 진행을 촉진하는 분자적 기전을 규명하고 이를 토대로 새로운 치료 전략을 제시한 공로를 인정받았다. 김승업 교수는 초음파를 이용한 순간 탄성측정법을 앞장서 국내에 적용하는 등 비침습적 간 섬유화 진단 분야를 선도하며 간질환 치료의 새로운 표준을 제시한 성과가 인정됐다. 마틴 슈타이네거 교수는 빅데이터와 머신러닝 기술을 활용해 단백질 구조 분석 분야에서 혁신을 이끌었고, 이주명 교수는 심혈관 중재시술 영상 및 생리학적 검사 분야에서 세계적인 연구 성과를 거뒀다는 점을 인정받았다.

아산사회복지재단은 기초·임상의학 분야에서 뛰어난 업적을 이룬 의과학자를 격려하기 위해 2008년 아산의학상을 제정해 지금까지 총 61명에게 아산의학상을 수여해 왔다. 정몽준 아산재단 이사장은 “의과학은 인류의 질병 극복에 기여하는 것은 물론이고 우리나라와 전 세계의 미래를 밝혀줄 산업의 측면에서도 할 수 있는 일이 많다”며 “아산의학상이 의과학 발전에 조금이나마 기여할 수 있게 되기를 기대한다”고 말했다.