충북 음성군, 지역 뿌리산업 육성 나선다

충북 음성군이 지역 산업의 뿌리를 이루는 금속가공·고무· 플라스틱 등 제조업 육성에 나선다.

음성군은 충북 음성군은 충북도 주관의 2026년도 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원사업 공모에 최종 선정돼 사업비 1억6000만 원을 확보했다고 18일 밝혔다.

군은 ‘기업상생 일자리 프로젝트’를 통해 확보한 1억6000만 원의 예산으로 다음 달부터 신규 고용창출 40명과 7년 이상 장기근속자 40명에 대한 지원에 나선다.

현재 음성은 금속가공, 고무, 플라스틱 등 제조업이 지역 경제의 바탕을 이루고 있다. 하지만 대다수 사업장이 50인 미만의 소규모 기업으로 운영되다 보니, 낮은 임금과 열악한 근로환경으로 인한 청년층의 기피 현상이 심화하고 있다.

음성군 관계자는 “최근 고용보험 통계에서도 뿌리산업 이직·퇴사율이 신규 취득 비율보다 높게 나타나는 등 고용 불안정성이 지역 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있다”며 “이에 대한 대응책으로 이번 일자리 프로젝트의 설계 및 사업을 추진하게 됐다”고 설명했다.

군은 지역에 입주한 제조업 중 1명 이상 신규 고용 창출이 있는 기업을 대상으로 복지지원 사업과 근속장려금을 지원한다.

복지지원 사업은 근로자를 대상으로 건강검진, 예방접종, 워크숍, 간식차·문화공연 관람 등을 지원한다. 또 7년 이상 장기근속자는 1인당 120만원씩, 신규 일자리 창출 인원만큼 기업당 최대 5명까지 지원한다.

군은 이번 사업이 제조업 인력난 해소와 함께 근로자 복지 향상, 장기근속 유도로 이직률을 낮추는 동시에 기업 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “이번 공모 선정은 음성군 뿌리산업의 지속 가능한 성장과 지역 일자리 생태계 구축을 위한 중요한 계기가 될 것”이라며 “근로자와 기업이 함께 상생할 수 있는 환경을 조성해 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.