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올해 1~2월 누적 친환경차 수출액 6조7천억…역대 최대

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본문 요약

올해 2월 자동차 수출액이 지난해 2월과 비교해 약 20% 줄었다.

산업부는 "설 연휴로 인해 조업 일수가 지난해 2월보다 3일 줄어 전년 동월과 비교해 수출이 감소하고 내수와 생산 모두 줄었다"고 설명했다.

친환경차 수출은 6만7361대로 지난해 2월보다 2.3% 감소했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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올해 1~2월 누적 친환경차 수출액 6조7천억…역대 최대

입력 2026.03.18 13:39

수정 2026.03.18 14:29

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  • 손우성 기자

  • 기사를 재생 중이에요

2월 자동차 수출액은 전년동월 대비 20%↓

수출량도 23만2977대→18만9885대 감소

인천 연수구 중고차 수출단지에 주차된 차량에 지난 8일 ‘솔드아웃’ 표시가 되어 있다. 연합뉴스

인천 연수구 중고차 수출단지에 주차된 차량에 지난 8일 ‘솔드아웃’ 표시가 되어 있다. 연합뉴스

올해 2월 자동차 수출액이 지난해 동기 대비 약 20% 줄었다. 설 연휴에 따른 조업 일수 감소 영향으로 풀이된다. 다만 올해 1월과 2월 누적 친환경차 수출은 역대 최대 실적을 기록했다.

산업통상부가 18일 발표한 ‘2026년 2월 자동차 산업 동향’에 따르면 올해 2월 한국의 자동차 수출액은 지난해 2월보다 20.8% 감소한 48억600만달러(약 7조1400억원)로 집계됐다. 수출량도 18만9885대로 지난해 2월(23만2977대)보다 18.5% 줄었다.

지역별로 보면 자동차에 15% 관세를 부과하고 있는 미국이 19억5000만달러(약 2조9000억원)로 지난해 동기 대비 29.4% 줄었다. 유럽연합(EU)은 6억4500만달러(약 9600억원)로 20.0% 감소했다.

친환경차 수출은 6만7361대로 지난해 2월(6만8962대)보다 2.3% 감소했다. 하지만 올해 1월과 2월 누적 친환경차 수출액은 45억달러(약 6조7000억원)로 역대 1~2월 실적 가운데 최고치였다. 직전 최고 실적은 2023년 1월과 2월 기록한 38억2000만달러(약 5조6800억원)였다.

올해 2월 친환경차 내수 판매량은 7만6137대로 지난해 2월(6만294대)보다 26.3% 증가했다. 전기차는 3만6332대로 156.2% 늘었다. 올해 정부 보조금 정책이 빠르게 확정된 영향으로 보인다.

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