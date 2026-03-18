비수도권 갔던 청년 3명 중 1명, 2년 못 버티고 수도권 회귀

산업연구원, 쳥년 거주지 이동 분석

비수도권으로 이동한 만 19~34세 청년 3명 중 1명은 2년이 채 되지 않아 다시 수도권으로 이동하는 것으로 나타났다. 유입 중심의 단편적인 청년 정책이 아닌 일자리와 정주 여건을 통합적으로 개선하는 ‘정착 중심’의 정책 설계가 필요하다는 지적이 나온다.

산업연구원이 18일 발표한 ‘청년의 지역 이동과 정착: 지역별 청년친화지수를 중심으로’ 보고서는 국가데이터처 청년 통계 등록부를 활용해 만 19~34세의 거주지 이동 패턴과 특징을 분석했다. 분석 결과, 비수도권에서 수도권으로 향하는 이동은 20대 중반에 집중됐고 30대로 갈수록 수도권 내 이동이 많았다.

수도권과 비수도권 경계를 넘는 이동을 분석한 결과, 비수도권에서 수도권으로 이동한 후 정착한 비중이 42.7%로 가장 높았다. 반대로 수도권에서 비수도권으로 이동해 정착한 비율은 21.3%에 그쳤다. 특히 수도권에서 비수도권으로 떠난 청년 중 11.4%는 다시 수도권으로 돌아갔으며, 평균 체류 기간은 1.6년에 불과했다. 이를 수도권에서 비수도권으로 이동한 전체 청년 대비 비율로 환산하면 34.9%가 수도권으로 회귀한 것이다.

청년들이 수도권으로 향하는 가장 큰 이유는 일자리와 소득 등 경제적 기회와 관련이 높았다. 실제 수도권 이동 청년 5명 중 1명은 실직 소득 증가의 개선을 경험한 것으로 나타났다. 정주 환경 역시 수도권과 비수도권 간 격차가 심각해 청년층의 수도권 쏠림을 부채질했다.

보고서는 전국 229개 시군구를 대상으로 일자리, 주거·복지, 문화·여가, 사회적 관계망 등으로 구성된 ‘청년친화지수’도 산정했다. 분석 결과, 청년이 정착하기 좋은 상위 10% 지역 대부분이 수도권에 집중돼 있었다. 비수도권은 단 4곳만 상위 10%에 이름을 올렸다.

보고서는 지역 간 이동이 일정 횟수 이상 계속될 경우 소득 증가율은 오히려 감소했다며 반복적 이동이 장기적으로는 경제적 기회의 감소로 나타날 수 있다고 지적했다. 또 외부에서 유입된 청년이 지역 내 양질의 일자리를 차지한다는 기존 주민들의 부정적 인식과 이로 인한 갈등이 조기 이탈로 이어지는 사례가 적지 않은 것으로 나타났다.

보고서는 청년층의 유입과 정착을 촉진하기에 앞서 지역 내 충분한 일자리 확보가 선결될 필요가 있음을 지적했다. 김지수 산업연구원 연구위원은 “지역의 여건과 청년의 복합적 수요를 반영한 통합적 정책 접근이 마련될 때 청년의 이동 경험은 지역 소멸의 원인이 아닌 지역 혁신의 자산으로 전환될 수 있을 것”이라며 “중요한 것은 이들이 떠나지 않도록 막는 것이 아니라 이동과 경험을 전제로 다시 돌아와 지역에 ‘정착’ 할 수 있는 환경을 조성하는 것”이라고 밝혔다.