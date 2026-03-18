“전기이륜차 사면 최대 300만원 지원”···대전시, 올해 368대 보급

대전시가 시민들에게 올해 368대의 전기이륜차 구입을 지원한다.

대전시는 미세먼지 저감과 대기환경 개선을 위해 오는 12월 11일까지 전기이륜차 보급사업을 추진한다고 18일 밝혔다.

시는 올해 일반용 350대와 취약계층 등 우선순위 대상자 보급분 18대를 포함해 모두 368대의 전기이륜차 보급을 목표로 하고 있다. 전기 이륜차 구입 시 보조금은 크기와 성능에 따라 차등 지원된다. 경형은 최대 140만원, 소형 230만원, 중형·기타형 270만원, 대형 300만원 등 최대 300만원까지 보조금을 받을 수 있다. 소상공인이나 취약계층, 농업인, 배달용인 경우에는 국비 또는 시비로 20%가 추가 지원된다.

보조금은 예산이 소진될 때까지 지원되며, 전기 이륜차 제작·수입사 영업점을 통해 지원 신청을 하면 된다. 신청일 기준으로 30일 이상 대전에 주소를 둔 개인이나 개인사업자, 법인이어야 지원을 받을 수 있다. 개인은 1대, 개인사업자는 2대, 법인은 10대까지 보조금이 지원된다.

보조금 지원 대상자는 신청 접수순으로 선정되며, 지원 대상자가 보조금을 제외한 금액을 제작·수입사에 내고 전기 이륜차를 구입하면 시에서 제작·수입사로 직접 보조금을 지급한다. 지원 사업에 관한 자세한 내용은 시 홈페이지나 무공해차 통합 홈페이지(www.ev.or.kr)에 게시되는 공고문을 통해 확인할 수 있다.

문창용 시 환경국장은 “전기 이륜차 보급 확대가 대기질 개선과 수송 부문 탄소 감축에 기여할 수 있는 만큼 시민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.