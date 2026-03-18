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인천 강화군 고려산 진달래 꽃축제가 다음 달 열린다.

아울러 교통 혼잡을 방지하기 위해 강화터미널에서 고려산을 연결하는 임시 버스노선을 운영하고, 임시주차장 운영과 등산로 진입 구간 교통 통제도 병행할 예정이다.

박용철 강화군수는 "봄의 설렘을 안고 고려산을 찾은 방문객들이 소중한 추억을 담아갈 수 있도록 준비에 만전을 다하겠다"고 말했다.

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“연분홍빛으로 물든다”···인천 고려산 진달래 축제 4월 11~19일 개최

입력 2026.03.18 13:58

수정 2026.03.18 13:59

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  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인천 강화군 고려산에 핀 진달래. 강화군 제공

인천 강화군 고려산에 핀 진달래. 강화군 제공

인천 강화군 고려산 진달래 꽃축제가 다음 달 열린다.

강화군 4월 11일부터 19일까지 고려산 일원에서 진달래 꽃구경 행사를 개최한다고 18일 밝혔다.

강화 고려산 진달래 군락지는 전국적으로 인지도가 높은 한국의 대표적인 봄꽃 명소이다. 4월이면 산 중턱부터 정상까지 연분홍빛 진달래가 장관을 이룬다

특히 고려산에는 고구려 장수 연개소문의 탄생 전설이 전해지는 곳으로, 적석사·백련사·청련사 등 유서 깊은 사찰과 고인돌, 고려 홍릉 등 다양한 역사 유적도 함께 둘러볼 수 있다.

강화군은 꽃축제 기간 많은 관광객이 방문할 것으로 예상됨에 따라 집중관리기간으로 지정해 안전관리와 방문객 편의 제공에 만전을 기할 계획이다. 행사장에 안전관리 인력을 배치하고, 등산로 진입 차량을 제한해 방문객들의 안전한 관람을 지원하기로 했다. 또한 임시 화장실 설치와 진달래 전담 콜센터 운영 등을 통해 방문객 편의를 높일 예정이다.

아울러 교통 혼잡을 방지하기 위해 강화터미널에서 고려산을 연결하는 임시 버스노선을 운영하고, 임시주차장 운영과 등산로 진입 구간 교통 통제도 병행할 예정이다.

박용철 강화군수는 “봄의 설렘을 안고 고려산을 찾은 방문객들이 소중한 추억을 담아갈 수 있도록 준비에 만전을 다하겠다”고 말했다.

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