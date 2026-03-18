11년만에 들어선 장애인들의 염원···‘어울림 플라자’ 정식 개관한다

옛 한국정보화진흥원 떠난 자리에 들어서 인근 초등학교 및 주민 거센 반대 부딪히기도 주민 의견 대폭 수용···복합문화시설 역할 장애인전용치과와 미용실도 내달 운영시작

한때 서울 강서구 등촌동 학부모들과 주민의 거센 반발로 어려움을 겪었던 ‘어울림 플라자’가 설립 계획 11년 만에 18일 정식 개관한다.

어울림 플라자는 문화 시설이 많지 않은 서남권에 설립된 전국 최초의 ‘베리어 프리’ 시설로, 각종 회의나 연수 목적으로 출장 온 장애인들을 위한 숙박 시설과 회의실 외에도 비장애인들이 함께 누릴 수 있는 다양한 시설이 설치됐다.

서부 장애인치과병원과 장애인 특화 미용 시설도 이곳에 입주해 다음 달부터 본격적인 운영에 들어간다.

어울림플라자는 지하 4층~지상 6층 규모로, 체력단련실, 수영장, 도서관, 다목적 강당, 문화센터, 공연 시설 등이 설치됐다. 지역의 고질적인 주차난을 해소하기 위해 지하 3~4층에는 장애인 전용 주차구역 15면 외에 171면 규모의 주차장도 마련했다.

체력단련실은 휠체어 겸용 베리어프리 운동기구를 갖췄다. 수영장에는 수중 휠체어를 설치해 지체장애인들도 수영을 즐길 수 있도록 했다. 수영장은 본격적인 개관 전부터 사전 등록이 마감될 정도로 높은 관심을 끌고 있다.

도서관에는 시각장애인을 위한 점자도서뿐만 아니라 지체장애인들이 편히 독서를 즐길 수 있는 휠체어석도 따로 갖췄다.

특히 5층에 들어서는 ‘서부장애인치과병원’은 성동구의 ‘서울시립장애인치과병원’에 이어 서울에서 두 번째로 문을 여는 장애인 전용 치과병원으로, 서울대 치과병원이 운영한다. 복지카드를 보유한 서울시 등록 장애인이라면 장애 유형, 등급, 나이에 관계없이 치과 진료를 받을 수 있다.

상담 및 진료 예약은 23일부터 전화로 받으며, 본격적인 진료는 4월 1일부터 시작할 예정이다.

장애인 치과병원에 걸맞게 장애인 전용 진료의자를 비롯해 각종 전문 진료 장비, 전신 마취 진료실, 회복실 등을 갖춰 치과치료가 쉽지 않은 장애인들도 전문적인 치료를 받을 수 있다. 병원은 출입구부터 상담, 진료, 수술, 회복까지 전 과정에 무장애 동선을 적용해 장애인과 보호자가 불편 없이 이동할 수 있도록 했다.

한편 서울시는 ‘동행 크루’도 운영한다. 장애인이 어울림플라자에서 운영하는 각종 프로그램을 사전에 예약한 뒤 이용 당일 지하철이나 버스, 택시 등을 타고 오면 정류장 앞에서 대기하고 있던 동행 크루가 본관까지 이용자의 이동을 지원한다.

옛 한국정보화진흥원 자리에 들어선 어울림플라자는 한때 주변 주민과 인근 초등학교 학부모 등의 거센 반대에 부딪혀 사업 추진에 어려움을 겪기도 했다.

하지만 서울시 장애인복지과는 주민들을 지속적으로 설득하는 한편 건설 과정에서도 주민 협의체와 태스크포스(TF)를 구성해 적극적으로 지역 의견을 반영했다. 2022년 8월에야 본격적인 착공에 들어간 어울림 플라자는 2025년 9월 준공했으며, 지난해 12월부터 사전 프로그램 등을 시범 운영 해왔다.