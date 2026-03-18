횡성군 4월부터 임신·출산 지원 대폭 확대···출산 장려금 늘리고, 기형아 검사비도 지원

강원 횡성군은 오는 4월부터 고위험 임산부의 기형아 검사비를 지원하고, 출산장려금도 대폭 확대할 계획이라고 18일 밝혔다.

이를 위해 기존 ‘출산장려금 지원 조례’를 ‘행복 출산 지원 조례’로 개정하기로 했다.

조례가 개정되면 영아 출생일 기준 6개월 전부터 계속 횡성군에 주민등록을 두고 거주하는 출산 가구에 종전보다 많은 출산장려금이 지원된다.

첫째 애는 20만 원에서 100만 원으로, 둘째 애는 100만 원에서 200만 원으로 지원액이 확대된다.

또 셋째 애 이상은 만 0세~3세까지 연 120만 원, 만 4세~5세까지 연 300만 원 등 총 1080만 원이 지원된다.

이밖에 횡성군에 주민등록을 두고 거주하는 35세 이상 임산부를 대상으로 기형아 검사비를 지원하는 사업도 추진한다.

검사 당일 진찰료와 검사비를 포함해 최대 50만 원까지 지원받을 수 있다.

김영대 횡성군보건소 소장은 “임신·출산 과정에서 발생하는 경제적 부담을 줄이고, 아이를 낳고 키우기 좋은 환경을 만들기 위해 맞춤형 모자보건 서비스를 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.