“최악의 타이밍” 트럼프와 회담 하루 앞둔 다카이치, 호르무즈해협 파병 응할까

19일(현지시간) 미국 워싱턴에서 열리는 미·일 정상회담에서 도널드 트럼프 행정부는 일본 측에 호르무즈해협 파병과 대미 투자, 주일미군 방위비 분담금 증액 등을 요구할 것으로 관측된다. 일본 정부는 호르무즈 해협에 대한 미국의 대응을 공개 지지하면서도 자위대 파견에 대한 확답은 피할 것으로 보인다.

아사히신문은 18일 복수 정부 관계자의 말을 인용해 다카이치 사나에 일본 총리가 이번 회담에서 트럼프 대통령에게 중동 사태 안정화를 위한 미국의 대응을 지지한다는 뜻을 전달하는 안을 검토하고 있다고 보도했다. 다카이치 총리는 이란 사태에 대한 ‘외교적 해결’을 독려하면서 미국의 이란 공격에 대한 찬·반 의견을 표명하진 않을 방침이다.

일본 내각에선 “전투 중인 지역에 자위대를 파견할 순 없다”는 의견이 우세하다고 아사히는 전했다. 트럼프 대통령이 호르무즈해협 파견을 요청한 대상국 중 일본이 처음으로 그와의 회담을 열게 되자 일본 정부에서는 “피할 수 없는 최악의 타이밍”이라는 우려의 목소리가 나오고 있는 것으로 전해졌다.

기뢰 제거나 군함·상선 호위 목적 대신 조사·연구를 명목으로 내세워 자위대함을 호르무즈해협으로 파견하는 ‘묘수’도 거론되고 있다. 도쿄신문은 이 방법이 국내법상 제약과 전쟁에 휘말리는 위험성을 피하면서도 트럼프 행정부에 협조하는 모양새를 보일 수 있다고 분석했다. 국제평화지원법 등에 따르면 무력을 사용하거나 외국 군대를 지원하려는 목적의 자위대 파견은 국회의 사전 승인을 얻어야 하는데, 조사·연구 목적의 파견은 행정부가 자체적으로 결정할 수 있다.

요미우리신문에 따르면 일본 방위성은 중동 작전을 담당하는 미국 중부사령부에 연락관을 추가로 보내는 방안도 논의하기 시작했다. 현재 중부사령부에 상주하는 자위대 연락관은 1명이다.

중동 문제와 별개로 일본은 미국의 차세대 공중 미사일 방어체계인 ‘골든돔’에 참가하겠다는 뜻을 전하고, 미사일 증산과 기밀 정보 공유 확대 등을 미국과 합의할 것으로 일본언론들은 관측했다. 또 알래스카 정유 시설 투자와 미국산 원유 수입 확대, 석유 공동 비축 등도 추진할 것으로 보인다. 니혼게이자이신문은 양측이 희토류와 리튬, 구리 공동 개발에 합의할 것으로 예상했다.

18일(일본시간) 밤 미국으로 출국하는 다카이치 총리는 이날 참의원(상원)에서 정상회담과 관련해 “안전보장과 경제 문제, 이란 정세를 포함한 문제에 대한 논의를 심화하고자 한다”고 밝혔다. 요미우리는 “다카이치 총리가 딜레마에 빠졌다”며 “미국의 군사 작전에 휘말릴 위험을 피하면서도 미·일 결속을 과시하기 위해서는 일정한 공헌이 불가피하다”고 전했다.