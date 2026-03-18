부산시 ‘복지 사각지대’ 경계선 지능인 지원 계획 수립··· 사회적 인식 개선사업 등 추진

부산시가 복지 사각지대의 경계선 지능인을 위한 맞춤형 복지안을 내놨다.

부산시는 ‘경계선 지능인 지원 5개년(2026~2030년) 기본계획’을 수립했다고 18일 밝혔다. 경계선 지능인은 평균보다는 낮은 인지 능력을 갖고 있어 학업 등에 어려움을 겪지만, 지적 장애에 해당하지 않는 집단을 뜻한다. 우리 국민의 13.59%에 해당하지만 법적으로 장애인이 아닌 탓에 복지 사각지대에 놓여 있다는 지적이 잇따랐다.

부산시는 지난해부터 경계선 지능인 진단 검사 지원과 진로 탐색, 사회성 향상 지원 사업을 진행 중이다. 아동·청년 층에는 진단 검사와 진로 컨설팅, 자립 교육 등을 지원하고 있다.

부산시는 이번 기본계획 실행을 위해 부산연구원의 실태조사 결과를 바탕으로 63억 원을 투입한다. 세부적으로는 ‘진단체계 구축과 실태 파악으로 진단~상담~사례관리~서비스로 이어지는 연속 지원 구조 구축’ ‘경계선 지능인의 생애주기별 요구되는 역할과 환경 변화에 따른 단계별 지원’ ‘경계선 지능 이해를 넓히고 사회 수용성을 높이는 인식 개선 사업’ 등 3대 전략 과제를 추진한다.

박형준 부산시장은 “국회 입법에 앞서 경계선 지능선이 겪는 소외와 가족의 고통이 너무 크다”며 “단 한 명도 소외되지 않는 따뜻한 부산을 만들겠다”고 말했다.