서울 중구가 올바른 반려 문화를 정착시키기 위해 ‘찾아가는 우리 동네 동물훈련사’를 운영한다고 18일 밝혔다.

이 사업은 전문가가 직접 가정을 방문해 반려견의 문제 행동 원인을 분석하고 맞춤형 교정을 지원하는 프로그램이다. 올해는 총 100가구를 대상으로 가정방문 코칭 ‘찾아갈개’(70가구)와 원데이 산책 실습 ‘산책할개’(30가구)로 나누어 진행한다.

‘찾아갈개’는 행동 교정 전문가가 가정을 방문해 반려견의 생활 환경과 문제행동 원인을 분석하고, 해결책을 제시한다. 교육은 90분씩 총 2회 진행되며, 교육 후 사후관리도 제공한다.

원데이 산책교실인 ‘산책할개’는 주민들의 높은 관심 속에 접수가 조기 마감됐다고 구는 설명했다. 산책할개 교육은 오는 28일 오후 2시 남산타운아파트 쌈지공원 일대에서 열린다.

펫티켓 퀴즈 등 인식 개선 교육을 시작으로 산책 행동 교정을 거쳐 남산자락숲길 산책 실습으로 이어진다. 특히 1인가구 반려인을 위한 별도 그룹을 구성해 맞춤형 양육 팁도 제공한다.

‘찾아갈개’는 오는 4월 6일부터 전용 홈페이지를 통해 선착순으로 신청받는다. 자세한 문의는 중구청 도심산업과(02-3396-5693)로 하면 된다.

김길성 중구청장은 “주민 불편을 해소하고 성숙한 반려 문화가 자리 잡을 수 있도록 실효성 있는 정책을 지속 추진하겠다”고 말했다.