전남 강진 전남음악창작소 운영 성과 전국 1위···작년 대관 540건·1만5000명 이용

전남 강진군 전남음악창작소가 전국 14개 음악창작소 중 운영 실적 1위를 차지했다.

18일 강진군문화관광재단에 따르면 전남음악창작소는 지난해 총 540건의 대관 실적과 이용객 수 1만5000여명을 기록했다. 특히 주말을 제외한 평일 녹음실 가동률은 89%에 육박하며 전국 최고 수준의 이용률을 보였다.

2015년 개소한 전남음악창작소는 전남 권역의 음악 인프라를 보완하고 제작·유통·공연·교육이 연속되는 지역 거점형 대중음악 창작 생태계를 구축해왔다. 수도권과 대도시에 집중된 창작·녹음 인프라의 지역 편중을 완화하는 한편, 남도국립국악원과 도립·시립국악단이 활용하는 국악 레코딩 허브이자 문화복지 거점으로서 역할을 확장하고 있다.

단순 시설 운영을 넘어 지역 인구소멸 문제에 대응하는 문화기반 전략 거점으로도 주목받는다. 문화예술을 매개로 외부 청소년과 예비 창작인력을 유입시키고, 강진에서의 체류 경험을 통해 관계인구를 확대해 생활인구로의 전환을 유도하는 방식이다. 실제 2025년 운영된 ‘광주-강진 연계 청소년 1박 2일 체류형 캠프’는 AI 작곡과 국악 합주, 스튜디오 녹음을 결합해 문화예술 기반의 체류 모델을 제시했다는 평이다.

전남음악창작소는 전통 민요·국악과 AI 기술, 청년 음악가를 결합한 크로스오버 콘텐츠를 생산해 ‘남도 K-콘텐츠 허브’로 도약한다는 구상이다. 레이블 발표회, 축제 연계 공연, RISE 협업 교육 등 유기적 운영을 통해 지역 음악 생태계의 경쟁력을 지속적으로 높여갈 계획이다.

김기태 강진군문화관광재단 대표이사는 “전남음악창작소의 전국 1위 성과는 단순히 운영 실적이 우수하다는 의미를 넘어, 지역에서도 충분히 경쟁력 있는 음악창작 생태계를 만들 수 있다는 가능성을 확인한 결과”라며 “강진이 가진 문화관광 자원과 전남음악창작소의 전문 인프라를 결합해 지역소멸에 대응하는 새로운 문화정책 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.