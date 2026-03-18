LG엔솔, 북미 ESS용 배터리 생산 거점 5곳으로 확대…“압도적 생산 역량 확보 위한 선제적 조치”

LG에너지솔루션이 북미 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산 거점을 5곳으로 확대하며 떠오르는 북미 시장 공략에 속도를 내고 있다.

LG에너지솔루션과 GM의 합작법인 얼티엄셀즈는 17일(현지시간) 미 테네시주 스프링힐 얼티엄셀즈 공장에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 셀 생산을 시작한다고 밝혔다.

이를 위해 7000만달러(약 1040억원) 상당을 투자해 기존 전기차(EV) 배터리 라인 일부를 ESS 배터리 라인으로 전환해 2분기부터 본격 양산을 개시한다.

이곳에서 생산되는 ESS 배터리 셀은 북미 전력망 안정화 프로젝트와 재생에너지 연계 ESS 설비, 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라 등 다양한 분야에 활용될 예정이다.

이번 생산 전환은 EV 시장 성장 속도 둔화에 대응해 공장 운영 효율성을 확대하려는 조치다.

현재 테네시 공장은 설비 전환과 함께 인력 재교육을 진행 중으로, 지난 1월 일시 휴직한 직원 700명도 라인 재구축과 신규 제품 생산 체계에 맞춰 순차적으로 복귀할 것으로 알려졌다.

이번 조치로 LG에너지솔루션은 북미 지역에서 모두 5개의 ESS용 배터리 생산 네트워크를 확보하게 됐다. 미시간 홀랜드 공장, 미시간 랜싱 공장, 캐나다 넥스트스타 에너지 등 3개 단독 공장을 비롯해 얼티엄셀즈 테네시 공장 및 오하이오 혼다 합작공장에서도 ESS 제품 양산 체제를 가동했거나 생산을 앞두고 있다.

LG에너지솔루션은 이들 5개 공장을 EV와 ESS용 배터리를 동시 생산하는 복합 제조 거점으로 운영할 방침이다. 연말까지 ESS용 배터리 생산 능력을 2배 이상 확대해 글로벌 기준 60GWh 이상으로, 이 중 북미 지역은 50GWh 이상 규모로 늘릴 계획이다.

박인재 얼티엄셀즈 법인장은 “얼티엄셀즈는 다각화된 배터리 셀 제조사로 진화하고 있다”며 “시장 수요 변화에 맞춘 생산 체계 고도화로 미국 배터리 산업의 중추이자 기술 리더로서의 입지를 공고히 해나가겠다”고 말했다.