검찰, ‘미공개 정보로 수십억원 이득’ 레인보우로보틱스 압수수색

검찰이 삼성전자 자회사인 로봇기업 레인보우로보틱스에 대해 18일 압수수색에 착수했다. 레인보우로보틱스 관계자들은 삼성전자로 인수되는 과정에서 내부 정보를 이용해 수십억원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받는다.

서울남부지검 금융증권범죄 합동수사부는 이날 대전 유성구에 있는 레인보우로보틱스 본사, 회사 전·현직 임직원 등의 자택에 수사관을 보내 압수수색을 하고 있다고 밝혔다.

검찰은 최근 금융위원회로부터 레인보우로보틱스 관계자들의 미공개 정보를 이용한 선행 매매 등 혐의 고발장을 접수해 수사를 시작했다.

삼성전자는 2022~2024년 레인보우로보틱스 지분을 인수했다. 검찰은 레인보우로보틱스 관계자들이 이와 관련한 내부 미공개정보를 입수하고 이를 통해 주식 거래에서 총 30억~40억원대에 이르는 부당이득을 챙긴 것으로 보고 있다. 검찰 수사 대상에는 레인보우로보틱스의 현 대표이사 이모씨와 최고재무책임자(CFO) 방모씨 등도 포함된 것으로 알려졌다.

레인보우로보틱스는 국내 최초로 이족보행 로봇 ‘휴보’를 개발한 한국과학기술원(KAIST) 휴보 랩 연구진들이 2011년 설립했다. 2021년 코스닥에 상장할 당시 주가는 1만원이었다. 이후 삼성전자가 지분 인수 등을 통해 투자하고 2024년말 최대 주주로 인수하면서 주가가 크게 올랐다.

올해 들어 로봇과 기술주 강세에 힘입어 레인보우로보틱스의 시가 총액은 13조원을 돌파했다. 주가는 전날인 17일 종가기준 72만1000원이다.