로펌 간 경찰, 6년간 최소 144명···절반 가량이 3개월 내 재취업

최근 6년간 법무법인(로펌)에 재취업한 경찰 출신 퇴직자가 최소 144명에 달한 것으로 나타났다.

참여연대 행정감시센터는 2020년 1월부터 올해 2월까지 경찰 출신 퇴직자가 공직자윤리위원회에 제출한 법무법인 취업심사 신청 228건을 전수조사한 결과를 18일 공개했다.

조사 결과 288건의 신청 중 136건(59.6%)은 업무관련성이 없다는 이유로 ‘취업가능’ 결정을 받았고, 8건은 업무관련성이 인정됐음에도 예외를 인정받아 ‘취업승인’ 결정을 받았다. 나머지 144건은 취업심사를 거쳐 취업이 허용됐는데, 이들의 퇴직 당시 직급은 경감이 70명(48.6%)으로 가장 많았다. 경위(25명)·경정(22명)·총경(20명)이 뒤를 이었다. 이들 144건 중 68건은 퇴직 후 3개월 이내에, 38건은 1년 이내에 재취업한 것으로 조사됐다.

경찰 출신 퇴직자를 가장 많이 영입한 곳은 대부분 대형 로펌들이었다. 법무법인 YK가 75건으로 가장 많았고, 이어 김앤장 15건, 화우·세종 각 8건, 율촌 6건, 광장 5건 순이었다. 재취업한 로펌 내에서의 직책은 전문위원이 39건으로 가장 많았고, 변호사 27건, 고문 18건 등이 뒤를 이었다.

현행 공직자윤리법 17조는 변호사 자격을 보유한 경찰관이 법무법인에 재취업할 땐 취업심사를 받지 않아도 된다. 이런 예외에도 취업심사를 받은 변호사 자격 보유 경찰 퇴직자 48명 중 21명(43.7%)이 업무관련성이 있다고 판단돼 취업이 불허됐다. 일반 퇴직 경찰은 180명 중 63명(35%)이 업무관련성이 있다고 판단돼 취업이 제한됐다.

최근 방송인 박나래씨 수사를 담당했던 서울 강남경찰서 형사과장 출신 변호사가 이 예외 규정을 근거로 심사 없이 법무법인에 입사해 이해충돌 논란이 불거지기도 했다.

참여연대 관계자는 “업무 관련성이 더 높음에도 취업심사를 받지 않고 취업한 이들까지 더하면 법무법인으로 간 경찰관 숫자는 더 많아질 것”이라며 “국회가 공직자윤리법상 예외 조항을 삭제하는 방향으로 신속히 법을 개정해 변호사 자격을 가진 퇴직 공직자의 로펌 취업을 전면 심사해야 한다”고 말했다.