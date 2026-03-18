오늘의 부고-최원일 전 천안함 함장 모친상 외

■임영미씨 별세, 김현정씨(신기루·코미디언) 모친상=17일 쉴낙원인천장례식장. 발인 20일 (032)548-1009
■안광필씨 별세, 태석 KB증권 M&A본부장·치연·치경·은선씨 부친상=18일 신촌세브란스병원. 발인 20일 (02)2227-7500
■김청자씨 별세, 김현우 KIST 서울바이오허브사업단장·경덕씨 모친상, 양정아 하나은행 을지로금융센터지점 팀장 시모상=18일 고려대안암병원. 발인 20일 (02)923-4442
■신재연씨 별세, 최종세·종휘씨 모친상, 용호 갤럭시코퍼레이션 대표 조모상=18일 서울 이대목동병원. 발인 20일 (02)2650-5121
■노용익씨 별세, 명준 SK인천석유화학 홍보 및 사회공헌팀장 부친상=18일 인천적십자병원. 발인 20일 (032)822-1234
■조종혁씨 별세, 덕환·조미정씨 부친상, 우승봉 LG전자 홍보담당 상무 장인상=18일 신촌세브란스병원. 발인 20일 (02)2227-7500
■채훈관씨 별세, 민성 금강학원 이사, 진규 대자개발 부사장, 보혜씨 부친상=17일 충북대병원. 발인 20일 (043)269-6969
■한만영씨 별세. 요진·승희씨 부친상, 김병규 넷마블 대표 장인상=17일 부산시민장례식장. 발인 19일 (051)636-4444
■윤경순씨 별세, 조건형 한국투자증권 Portfolio Management 그룹장·강한기씨(서울청 기동단) 장모상=17일 김포우리병원. 발인 19일 (031)999-1444
■김옥점씨 별세, 최원일 전 천안함 함장(현 326호국보훈연구소장) 모친상=17일 영남대의료원. 발인 19일 (053)620-4647