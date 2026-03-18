오늘의 인사-재경부, 매일일보

■재정경제부 ◇과장급 △경제구조개혁총괄과장 윤범식
■대원제약 ◇이사대우 승진 △ICT혁신팀 이진숙 △경영진단팀 최남석 △재경실 김구영 △종병경기팀 임태훈 △품질보증팀 백미경 ◇책임매니저 승진 △경영진단팀 이건희
■매일일보 △전국부 국장 장성준
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입력 2026.03.18 14:51
수정 2026.03.18 17:07펼치기/접기
■재정경제부 ◇과장급 △경제구조개혁총괄과장 윤범식
■대원제약 ◇이사대우 승진 △ICT혁신팀 이진숙 △경영진단팀 최남석 △재경실 김구영 △종병경기팀 임태훈 △품질보증팀 백미경 ◇책임매니저 승진 △경영진단팀 이건희
■매일일보 △전국부 국장 장성준
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