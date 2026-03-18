“힐링이라더니 나무 베고 산 깎나”···전주 완산칠봉 ‘난개발’ 논란

전북환경운동연합, ‘한빛마루공원’ 조성 사업 규탄···“상위 법정계획 무시한 반생태적 토목행정”

전북 전주시가 추진 중인 ‘완산칠봉 한빛마루공원’ 조성 사업을 둘러싸고 상위 법정 계획 위반과 생태계 훼손 논란이 일고 있다.

전북환경운동연합은 18일 성명을 내고 “힐링과 관광이라는 명목 아래 수십 년 된 삼나무와 참나무를 벌목하고 산 사면을 90도로 절개해 도로를 확장하는 등 도시의 미래 자산을 훼손하고 있다”고 비판했다.

단체는 현재 사업이 시의 ‘2030 공원녹지기본계획’과 ‘2035 도시기본계획’에 정면으로 배치된다고 주장했다. 해당 계획들은 완산칠봉 일대를 도심 핵심 생태축으로 설정하고 지형 훼손과 인공 시설 도입을 엄격히 제한하고 있지만 실제 현장에서는 도로 확장을 위한 수직 절개와 대형 옹벽 설치가 진행되며 야생동물 이동로 단절 등 생태계 훼손이 심각하다는 지적이다.

예산 낭비 논란도 제기됐다. 단체는 “완산 벙커와 힐링센터를 잇는 도로는 이용 수요가 크지 않음에도 17억원을 들여 확장하고 있다”며 “기존 주차 시설이 충분한 상황에서 산을 깎아 도로를 넓히는 것은 전형적인 토목 중심 행정”이라고 비판했다. 특히 사방시설이 필요한 위험 지형에 과도한 공사를 강행해 안전 문제까지 우려된다고 덧붙였다.

아울러 민선 8기 들어 전주시 도시공원위원회가 개발 친화적 인사들로 재편되면서 심의 기능이 약화했다는 주장도 나왔다. 생태 보전 원칙이 사실상 배제된 채 사업이 통과되고 있다는 것이다.

이에 전북환경운동연합은 △17억원 규모 도로 확장 사업 재검토 △스카이워크 등 과잉 인공 시설 설치 중단 △전문성과 공정성을 갖춘 도시공원위원회 재구성 △개발 중심 도시계획 철학 전환 등 4가지 요구안을 제시했다.

이정현 공동대표는 “상위 계획에 부합하는 생태 중심 정책으로 전환될 때까지 시민들과 대응을 이어가겠다”고 밝혔다.

전주시는 해당 사업이 관광 활성화와 시민 편의 증진을 위한 불가피한 조치라는 입장이다. 전주시 관계자는 “관련 법적 절차에 따라 사업을 추진 중이며, 개발과 보전의 균형을 고려한 방안을 검토하겠다”고 해명했다.