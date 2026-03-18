서울 하동매실거리에 만개한 매화, 그리고 ‘봄’ 비 [정동길 옆 사진관]

만개한 매화에 보슬보슬 비가 내렸다.

절기상 낮과 밤의 길이가 같아진다는 ‘춘분’을 이틀 앞둔 18일 서울 성동구 하동매실거리에는 홍매화와 매화가 만개해 봄소식을 전했다.

우산을 들고 고개를 숙이고 걷던 사람도, 가방을 메고 바삐 걷는 사람도 꽃망울을 터뜨린 봄꽃 앞에서 발걸음을 멈췄다. 매해 봄꽃을 수도 없이 봤을 노인도 처음 보는 어린아이처럼 쉴 새 없이 사진을 찍었다.

봄은 언제나 우리를 설레게 하나 보다.