이라크, 쿠르드 지역 송유관 활용 합의···호르무즈 봉쇄 ‘숨통’

호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수출에 큰 타격을 입은 이라크가 쿠르드족 자치 지역을 통해 우회 수출에 나선다.

17일(현지시간) 로이터·블룸버그 통신 등에 따르면 이라크 정부와 북부 쿠르드자치정부(KRG)는 이날 이라크 쿠르디스탄 자치구를 거쳐 튀르키예 제이한 항구로 석유를 운송하는 방안에 합의했다. 이는 이라크 영토와 인접한 페르시아만이 아닌 지중해를 통한 석유 수출 경로다.

이라크 정부와 KRG 양측은 합동 위원회를 구성해 현지시간 18일 오전 10시부터 자치구 지역 내 송유관을 통한 석유 수출을 재개하기로 했다. 원유 판매 수익은 이라크 정부 국고로 귀속하되, 양측은 쿠르드족 상인에 대한 금수 조치 해제 방안 등을 추가로 논의하기로 했다.

마스루르 바르자니 KRG 총리는 이날 엑스에서 “쿠르디스탄 파이프라인을 통해 석유가 흘러 나가는 것을 가능한 한 빨리 허용하기로 결정했다”며 “현재 나라가 직면한 비상 상황과, 이 어려운 시기를 함께 헤쳐 나가야 할 우리 모두의 책임을 고려한 결정”이라고 설명했다. 그는 이후 별도 게시글을 통해 톰 배럭 미국 특사와 통화한 사실을 공개하며, 실무팀에 석유 수출 재개를 위한 모든 행정적 편의를 즉각 제공할 것을 지시했다고 밝혔다.

이 지역 송유관을 통한 원유 수송은 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 발발 이후 이어진 예방 조치에 따라 이달 초 중단된 바 있다. 해당 송유관을 통한 원유 수출량은 하루 약 30만 배럴 상당으로 알려져 있다.

블룸버그는 해당 지역 송유관 활용이 “호르무즈 해협 봉쇄로 인한 생산 감축 이후 석유수출국기구(OPEC) 제2의 산유국인 이라크에 힘을 실어줄 전망”이라고 했다.

이번 논의는 최근 호르무즈 해협의 통행 제한 여파로 이라크 원유 수출이 급감함에 따라 진행됐다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 현재 이라크는 원유 생산량을 평시 하루 420만 배럴에서 100만 배럴까지 줄인 상태다. 이라크 원유 생산량 대부분은 남부에서 발생해 바스라 터미널을 거쳐 호르무즈 해협을 통해 운송되는데, 이 길이 사실상 막히면서 원유 생산이 상당 부분 마비됐다.

이라크는 한편 자국 유조선 일부가 호르무즈 해협을 통과할 수 있도록 이란과 협상을 이어가고 있다고 WSJ는 전했다. 이라크 석유 당국은 이란 측으로부터 통행 허가를 받기 위해 선박의 명칭뿐 아니라 소속 기관, 실소유주 등 구체적인 신원 정보를 이란 측에 제공해야 하는 상황이라고 현지 매체에 말했다.