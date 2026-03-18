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“커피콩 등 이색적인 모양의 보트 타고 뱃놀이 즐겨요”···강릉 경포 생태저류지서 수변 체험 콘텐츠 운영

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본문 요약

강원 강릉시는 오는 4월부터 경포 생태 저수지 일원에서 수변 체험 관광 콘텐츠인 '오죽헌 전통 뱃놀이 체험 프로그램'을 시범 운영한다고 18일 밝혔다.

강릉시는 젊은 관광객과 가족 단위 방문객을 겨냥해 사회관계망서비스 콘텐츠 제작과 온라인 홍보 마케팅도 적극적으로 추진할 계획이다.

심상복 문화관광해양국장은 "전통문화와 자연환경을 결합해 기획한 새로운 체험형 관광 콘텐츠인 오죽헌 전통 뱃놀이 체험 프로그램을 통해 관광객들이 강릉만의 매력을 직접 경험할 수 있도록 하겠다"라고 말했다.

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“커피콩 등 이색적인 모양의 보트 타고 뱃놀이 즐겨요”···강릉 경포 생태저류지서 수변 체험 콘텐츠 운영

입력 2026.03.18 15:26

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

‘오죽헌 전통 뱃놀이 체험’ 4월부터 시범 운영

경포 생태 저수지의 4인승 보트. 강릉시 제공

경포 생태 저수지의 4인승 보트. 강릉시 제공

강원 강릉시는 오는 4월부터 경포 생태 저수지 일원에서 수변 체험 관광 콘텐츠인 ‘오죽헌 전통 뱃놀이 체험 프로그램’을 시범 운영한다고 18일 밝혔다.

이번 체험 프로그램엔 전통 배 2대를 비롯해 2인승 보트 15대, 4인승 보트 10대 등이 투입된다.

강릉시는 4월 1일부터 6월 30일까지 체험 프로그램을 무료로 시범 운영한다.

이후 관련 조례를 제정해 합리적인 이용료를 책정한 뒤 오는 7월부터 정식 운영에 들어갈 예정이다.

뱃놀이 프로그램은 강릉을 대표하는 역사문화 자원인 오죽헌과 경포 일대를 연계해 주야간 모두 즐길 수 있는 체험형 관광 콘텐츠다.

시설 운영은 전문 보트 운영 업체가 맡는다.

경포 생태 저수지의 2인승 보트. 강릉시 제공

경포 생태 저수지의 2인승 보트. 강릉시 제공

저류지를 오가는 보트는 강릉을 대표하는 문화 콘텐츠인 커피 문화를 반영해 커피콩(2인승)과 커피잔(4인승) 형태로 제작됐다.

강릉시는 젊은 관광객과 가족 단위 방문객을 겨냥해 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작과 온라인 홍보 마케팅도 적극적으로 추진할 계획이다.

심상복 문화관광해양국장은 “전통문화와 자연환경을 결합해 기획한 새로운 체험형 관광 콘텐츠인 오죽헌 전통 뱃놀이 체험 프로그램을 통해 관광객들이 강릉만의 매력을 직접 경험할 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

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