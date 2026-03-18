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서울 중랑구가 구민들의 높은 이용 수요에 부응해 중랑구립파크골프장 야간 운영을 시작한다고 18일 밝혔다.

이를 통해 그간 일몰 이후 이용이 어려웠던 파크골프장을 밤 9시까지 이용할 수 있게 됐다.

골프장은 중랑구시설관리공단 홈페이지에서 이용일 기준 2주 전부터 예약할 수 있다.

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중랑구 ‘구립파크골프장’ 야간 개장

입력 2026.03.18 15:28

수정 2026.03.18 16:43

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  • 김은성 기자

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중랑구 제공.

중랑구 제공.

서울 중랑구가 구민들의 높은 이용 수요에 부응해 중랑구립파크골프장 야간 운영을 시작한다고 18일 밝혔다.

중랑구립파크골프장은 2024년 4월 월릉교와 이화교 사이 중랑천 둔치에 조성된 9홀 규모의 생활체육 시설이다. 개장 이후 누적 이용객 5만5000천여명 이상이 찾는 등 주민들의 관심을 받아 왔다. 사전 예약률이 97%에 이를 정도로 이용 수요가 높아 예약이 어렵다는 의견이 지속적으로 제기돼 왔다고 구는 설명했다.

구는 총 6000만원의 사업비를 투입해 기존 자전거도로 가로등을 활용한 조명시설 10개를 설치하고 야간 이용이 가능하도록 시설을 개선했다.

이를 통해 그간 일몰 이후 이용이 어려웠던 파크골프장을 밤 9시까지 이용할 수 있게 됐다. 골프장은 중랑구시설관리공단 홈페이지에서 이용일 기준 2주 전부터 예약할 수 있다. 매주 월요일은 휴장한다.

류경기 중랑구청장은 “이번 야간 운영을 통해 많은 구민들이 편리하게 생활체육을 즐길 수 있을 것”이라며 “앞으로도 다양한 생활체육 시설을 확충해 누구나 가까운 곳에서 건강한 여가활동을 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

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