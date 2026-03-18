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서울 강남구는 유네스코 세계문화유산인 선릉과 정릉 일대 둘레길 2.1㎞ 구간을 '선정릉 역사문화거리'로 새롭게 단장했다고 18일 밝혔다.

방문객이 길을 걷는 동안에도 시각·후각·청각 등으로 선정릉을 경험할 수 있도록 했다.

먼저 선정릉 역사문화거리 브랜드를 개발했다.

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브랜드·향·음악 담은 선정릉 둘레길···강남구, 역사문화거리 조성

입력 2026.03.18 15:29

  • 주영재 기자

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선정릉 역사문화거리에 설치된 바닥 조명의 모습. 강남구 제공

선정릉 역사문화거리에 설치된 바닥 조명의 모습. 강남구 제공

서울 강남구는 유네스코 세계문화유산인 선릉과 정릉(선정릉) 일대 둘레길 2.1㎞ 구간을 ‘선정릉 역사문화거리’로 새롭게 단장했다고 18일 밝혔다.

구는 지난해 5월부터 선정릉의 매력을 둘레길과 주변 거리까지 확장하기 위해 역사문화 특화거리 조성사업을 추진했다. 기획 단계부터 주민이 함께 참여하는 민관 협력 방식으로 진행됐다. 구는 주민 의견을 반영해 선정릉의 역사·생태 자원을 둘레길 공간으로 확장했다. 방문객이 길을 걷는 동안에도 시각·후각·청각 등으로 선정릉을 경험할 수 있도록 했다.

먼저 선정릉 역사문화거리 브랜드를 개발했다. 세 개의 곡선 층으로 각각 성종, 정현왕후, 중종의 세 능을 상징했다. 오감을 깨우는 체험형 연계 콘텐츠 ‘향·음·보·물’도 함께 개발했다. 전문 조향사와 협업해 선정릉의 사계절 숲 향을 담은 디퓨저와 룸스프레이를 만들었다. 김수진 작곡가가 참여해 선정릉 자연의 리듬을 재해석한 전용 배경음악도 선보인다.

공간 정비도 함께 이뤄졌다. 전통 기와의 열린 곡선과 액을 막고 정화의 의미를 지닌 홍살문의 붉은색을 강조한 가로벤치와 안내 표시 등을 개발·설치했다. 야간 경관도 새롭게 구성했다. 선정릉 진입공간에는 길례의 의미를 지닌 금천교를 물길의 이미지로 형상화한 고보조명을 설치했다.

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