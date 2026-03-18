800도 화염 뚫는 ‘무인소방로봇’ 투입···충남소방, 화재 대응 새 전환점

충청소방학교서 시연회 개최 고온·연기 속 진압·수색 가능

충남소방본부가 800도 고열과 짙은 연기 속에서도 화재 진압과 인명 수색이 가능한 무인소방로봇을 현장에 배치하고 본격 운용에 들어갔다.

충남소방본부는 18일 청양군에 위치한 충청소방학교에서 무인소방로봇 시연회를 개최했다.

이번에 도입된 무인소방로봇은 소방청과 현대차그룹 간 실무 협약에 따라 현대로템의 다목적 전동화 무인 차량 ‘HR-셰르파’를 개조한 장비로, 총 4대 가운데 1대가 충남에 배치됐다. 나머지 3대는 중앙119구조본부와 경기소방본부가 보유하고 있다.

이 로봇은 폭 2.1m, 길이 3.4m, 높이 1.9m, 중량 2.3t 규모로, 최고 시속 50㎞로 이동할 수 있다. 방수 거리는 50m 이상이며 1회 충전 시 최대 5시간 운용이 가능하다. 1대당 가격은 약 24억원이다.

차량 외부에 분무 시스템과 특수 타이어를 적용해 최대 800도의 고온에서도 견딜 수 있도록 설계됐다. 카메라 5대와 레이다 4대, 라이다 3대를 탑재해 시야 확보가 어려운 연기 속에서도 화재 발생 지점과 구조 대상자를 탐지할 수 있다.

방수는 로봇 후면에 연결된 소방 호스를 통해 전방으로 물을 분사하는 방식이며 장비에는 소방대원이 탑승하지 않고 무선으로 원격 조종한다.

이날 시연은 지하주차장 차량 화재 상황을 가정해 진행됐다. 무인소방로봇이 컨테이너로 구성된 화재 현장에 먼저 진입해 불을 진압하고 안전을 확보한 뒤 대원이 뒤따라 진입하는 방식으로 이뤄졌다. 이어 외부 차량 화재도 로봇과 소방대원이 협력해 진압했다.

이날 행사에서는 무인소방로봇 명명식도 함께 열렸다. 도 소방본부는 전 직원 공모를 통해 로봇 이름을 ‘단비’로 정하고 본체에 명판을 부착했다.

성호선 충남소방본부장은 “무인소방로봇은 고열과 연기로 대원 진입이 어려운 현장에 투입돼 화재 초기 진압과 인명 구조 가능성을 높일 수 있을 것”이라며 “앞으로 각종 재난 현장에서 활용을 확대해 대응 체계를 강화하겠다”고 말했다.