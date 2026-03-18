스타필드 “반려견과 함께 ‘앰버서DOG 페스타’ 즐겨 보아요”

“스타필드 명예 ‘댕사원’ 도전하고 펫크닉 ‘견생샷’ 찰칵!”

스타필드가 봄을 맞아 반려견과 함께 즐기는 ‘앰버서독(DOG) 페스타’를 펼친다. ‘앰버서DOG 페스타’는 반려동물과 사람이 함께 어울리는 건강한 펫 프렌들리 문화를 확산하고자 기획한 봄 시즌 특별 프로그램이다.

18일 스타필드에 따르면 스타필드를 대표할 반려견을 선발하는 ‘앰버서Dog 선발대회’가 다음달 14일까지 열린다. 앰버서DOG 페스타 공식 사이트에 반려견 소개와 사진, 영상을 제출하면 내부 심사와 고객 투표를 거쳐 최종 10마리가 선정된다.

선발된 반려견에게는 명예 사원증과 함께 앞으로 1년간 스타필드 반려견 모델로 활동할 기회가 주어진다. 고객들이 스타필드에서 반려동물과 일상을 즐길 수 있도록 펫티켓을 알리는 다양한 활동도 펼친다.

스타필드 하남(3월30일까지)과 수원(4월1~4월13일)에서는 반려동물과 함께 봄 분위기를 즐기며 추억을 남길 수 있는 체험 공간 ‘앰버서DOG 플레이그라운드’를 운영한다.

반려견 초상화를 직접 그려보는 퍼피 캔버스 존도 마련했다. 대형 드로잉 월에 그려진 다양한 강아지 도안 가운데 하나를 골라 자유롭게 색칠하며 나만의 반려견 그림을 완성할 수 있다. 꽃과 피크닉 소품으로 꾸민 반려견 스튜디오에서는 생동감 넘치는 ‘견생샷’을 남길 수 있다.

스타필드 하남 펫파크는 반려견이 에너지를 발산하고 보호자와 교감할 수 있는 참여형 놀이 축제 놀이댕산(3월29일)을 진행한다. 유튜브 구독자 39만명을 보유한 킹받는 김율 일상(킹율)을 비롯해 진정한 수컷 덕구, 시은니야, 포차코 등 인기 펫플루언서가 함께한다. 또 설채현 수의사와 함께하는 반려견 상담소도 스타필드 수원 별마당 도서관에서 운영한다. 반려견 행동 교정과 반려 생활에 대한 강연도 만나볼 수 있다.

스타필드는 2016년 스타필드 하남을 시작으로 국내 쇼핑몰 최초로 반려동물 입장을 허용하며 국내 대표 펫 프렌들리 쇼핑몰로 자리매김했다. 반려견 놀이터 펫파크를 비롯해 펫 배려 엘리베이터, 펫 유모차 대여 서비스 등 다양한 반려동물 친화 프로그램을 운영 중이다.