삼성SDI 최주선, 정기 주총서 하반기 내 ‘분기 흑자 전환’ 목표 제시…“기술 리더십만이 살 길”

전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화로 지난해 연간 적자를 낸 삼성SDI가 올해 하반기 내 분기 흑자 전환을 목표로 내걸었다.

최주선 삼성SDI 대표이사 사장은 18일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 열린 제56기 정기 주주총회에서 “인공지능(AI) 분야 등 전방 산업 확대에 따라 글로벌 배터리 시장은 올해를 기점으로 성장이 가속화할 것”이라며 “올해를 실적 턴어라운드의 원년으로 삼겠다”고 말했다.

최 사장은 중장기 성장 전략도 제시했다. 리튬인산철(LFP)과 미드니켈 제품을 준비하고, 초고출력·초경량 소형 배터리를 개발하는 한편, 반도체 패키징 및 유기발광다이오드(OLED) 소재 사업 강화 등을 주요 전략으로 소개했다.

최 사장은 “차별화된 기술력을 바탕으로 고객 포트폴리오를 확대하는 동시에 전기차·ESS뿐만 아니라 로봇용 등 수주처를 다양화해 중장기 성장의 모멘텀을 확보하겠다”고 덧붙였다.

전기차 수요 회복 시점에 대해선 “앞으로 2∼3년 이내에 다가올 것”이라고 내다봤다.

차세대 ‘게임 체인저’로 불리는 전고체 배터리와 관련해서는 “내년 양산을 목표로 휴머노이드, 전기차 등에 공급을 추진 중”이라고 밝혔다. 리튬이온 배터리보다 에너지 밀도는 낮지만 저온 성능이 뛰어나고 가격도 저렴한 나트륨 배터리에 대해선 “먼저 무정전전원장치(UPS)용 적용을 검토하고 있다”고 했고, 음극재로 흑연 대신 리튬 금속을 사용하는 리튬메탈 배터리는 “선제적으로 기술력을 확보하는 중”이라고 설명했다.

기술 리더십 유지를 위한 ‘특허 경영’ 방침도 선언했다. 최 사장은 “대표 부임 이후 현장에서 느낀 현실은 냉혹한 생존 게임과 같았다”며 “이 치열한 싸움에서 이기려면 결론은 결국 기술”이라고 강조했다.