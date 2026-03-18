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한전, 에너지 절약 플랫폼 ‘슬기로운 전기생활’ 서비스 개시

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본문 요약

한국전력공사가 각종 에너지 사이트에 흩어져 있던 에너지 서비스 정보를 통합한 에너지 절약 플랫폼 '슬기로운 전기생활' 서비스를 18일 공식 개시했다.

슬기로운 전기생활은 홈페이지나 검색창에서 '에너지 절약 플랫폼', '슬기로운 전기생활'을 검색하면 누구나 이용할 수 있다.

한전 관계자는 "그동안 흩어져 있던 전기 사용 서비스를 한 곳에서 확인하고 신청할 수 있게 된 만큼, 많은 국민이 적극적으로 활용해 편리한 에너지 생활을 누리길 바란다"며 "앞으로도 국민이 체감할 수 있는 합리적인 에너지 소비 환경을 만들기 위해 지속해서 노력하겠다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한전, 에너지 절약 플랫폼 ‘슬기로운 전기생활’ 서비스 개시

입력 2026.03.18 15:42

수정 2026.03.18 16:38

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  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

흩어져있던 39종 에너지 서비스를 한 곳에서 확인

에너지 지킴이 캐릭터 ‘세이비’. 한국전력공사 제공

에너지 지킴이 캐릭터 ‘세이비’. 한국전력공사 제공

한국전력공사가 각종 에너지 사이트에 흩어져 있던 에너지 서비스 정보를 통합한 에너지 절약 플랫폼 ‘슬기로운 전기생활’ 서비스를 18일 공식 개시했다. 한전, 한국에너지공단, 전력거래소 등 7개 기관에 흩어져 있던 전기 사용과 재생에너지 관련 서비스 39종을 통합했다.

‘내 혜택 찾기’ 기능을 활용해 가구원 수, 자녀 수 등 간단한 조건만 입력하면 놓치고 있던 에너지 혜택을 한눈에 확인할 수 있고, 신청 페이지로도 바로 연결된다. 또 주택, 상가, 공장 등 용도에 맞는 재생에너지 지원 방법을 안내하고 복잡한 보조금 절차와 생소한 용어로 접근이 어려웠던 정보를 더 쉽게 확인하도록 했다.

슬기로운 전기생활 내 혜택 찾기 결과 화면 예시. 한국전력공사 제공

슬기로운 전기생활 내 혜택 찾기 결과 화면 예시. 한국전력공사 제공

이용자가 직접 요금 절감 금액을 확인할 수 있는 ‘전기요금 시뮬레이션’ 기능도 선보인다. 공장 등에서 전력수요가 낮은 시간대로 사용 시간을 조정할 경우 절감되는 요금을 미리 계산해 볼 수 있다.

한전은 서비스 개시를 기념해 ‘참여가 곧 기부’ 캠페인을 진행한다. 오는 6월15일까지 ‘슬기로운 전기생활’ 플랫폼을 방문해 에너지 절약 관련 영상 시청 등 참여 실적에 따라 한전이 기부금을 마련한다. 기부금은 독립유공자 후손을 위한 노후 주택 개선과 태양광 발전설비 설치, 에너지 효율화 사업 등에 사용될 예정이다.

슬기로운 전기생활은 홈페이지(http://esp.kepco.co.kr)나 검색창에서 ‘에너지 절약 플랫폼’, ‘슬기로운 전기생활’을 검색하면 누구나 이용할 수 있다. 한전 관계자는 “그동안 흩어져 있던 전기 사용 서비스를 한 곳에서 확인하고 신청할 수 있게 된 만큼, 많은 국민이 적극적으로 활용해 편리한 에너지 생활을 누리길 바란다”며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 합리적인 에너지 소비 환경을 만들기 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.

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