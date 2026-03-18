한전, 에너지 절약 플랫폼 ‘슬기로운 전기생활’ 서비스 개시

흩어져있던 39종 에너지 서비스를 한 곳에서 확인

한국전력공사가 각종 에너지 사이트에 흩어져 있던 에너지 서비스 정보를 통합한 에너지 절약 플랫폼 ‘슬기로운 전기생활’ 서비스를 18일 공식 개시했다. 한전, 한국에너지공단, 전력거래소 등 7개 기관에 흩어져 있던 전기 사용과 재생에너지 관련 서비스 39종을 통합했다.

‘내 혜택 찾기’ 기능을 활용해 가구원 수, 자녀 수 등 간단한 조건만 입력하면 놓치고 있던 에너지 혜택을 한눈에 확인할 수 있고, 신청 페이지로도 바로 연결된다. 또 주택, 상가, 공장 등 용도에 맞는 재생에너지 지원 방법을 안내하고 복잡한 보조금 절차와 생소한 용어로 접근이 어려웠던 정보를 더 쉽게 확인하도록 했다.

이용자가 직접 요금 절감 금액을 확인할 수 있는 ‘전기요금 시뮬레이션’ 기능도 선보인다. 공장 등에서 전력수요가 낮은 시간대로 사용 시간을 조정할 경우 절감되는 요금을 미리 계산해 볼 수 있다.

한전은 서비스 개시를 기념해 ‘참여가 곧 기부’ 캠페인을 진행한다. 오는 6월15일까지 ‘슬기로운 전기생활’ 플랫폼을 방문해 에너지 절약 관련 영상 시청 등 참여 실적에 따라 한전이 기부금을 마련한다. 기부금은 독립유공자 후손을 위한 노후 주택 개선과 태양광 발전설비 설치, 에너지 효율화 사업 등에 사용될 예정이다.

슬기로운 전기생활은 홈페이지(http://esp.kepco.co.kr)나 검색창에서 ‘에너지 절약 플랫폼’, ‘슬기로운 전기생활’을 검색하면 누구나 이용할 수 있다. 한전 관계자는 “그동안 흩어져 있던 전기 사용 서비스를 한 곳에서 확인하고 신청할 수 있게 된 만큼, 많은 국민이 적극적으로 활용해 편리한 에너지 생활을 누리길 바란다”며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 합리적인 에너지 소비 환경을 만들기 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.