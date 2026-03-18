“픽시 자전거 4대 중 3대 ‘브레이크’ 없이 달려‥사망사고 주의보

최근 청소년 사이에 브레이크가 없는 ‘픽시 자전거’가 인기를 끌면서 안전사고 위험이 커지고 있는 것으로 확인됐다.

한국소비자원은 온라인 쇼핑몰과 자전거 전문점에서 판매 중인 픽시 자전거 20대를 조사한 결과를 18일 발표했다.

소비자원에 따르면 픽시자전거의 브레이크가 제대로 장착되지 않거나 안전확인신고번호 확인이 어려운 제품들이 다수 적발됐다. 픽시 자전거는 페달이 뒷바퀴와 함께 움직이는 고정기어 자전거로 주행 중 발을 멈추면 바퀴도 함께 멈춘다. 픽시 자전거는 전기용품 및 생활용품 안전관리법에 따라 앞·뒷바퀴를 각각 제동하는 브레이크와 레버가 장착된 상태로 안전확인시험을 받아야 한다.

그러나 시중에 판매 중인 픽시 자전거 20대 중 75%는 브레이크가 제대로 장착되지 않은 것으로 나타났다. 전체의 55%는 앞브레이크만 장착돼 있었고 20%는 앞·뒤 브레이크가 모두 없었다.

또 안전확인대상제품을 인터넷으로 판매하는 경우 판매자는 홈페이지에 안전확인 정보를 게시해야 하지만 온라인 판매업체 12개 중 25%는 제품의 안전확인 신고번호를 표기하지 않았다.

문제는 최근 브레이크를 없앤 채 주행하거나 고의로 뒷바퀴를 미끄러뜨려 마찰로 속도를 줄이는 ‘스키딩’ 등 제동기술을 과시하는 문화가 확산하면서 사망 사례가 발생하는 등 안전 사고 위험이 커지고 있다는 점이다.

소비자원이 지난해 10월부터 12월까지 픽시 자전거를 사거나 이용한 경험이 있는 400명을 대상으로 설문조사한 결과 전체의 42.8%(171명)는 ‘픽시 자전거와 관련해 사고가 났거나 사고가 날 뻔한 경험이 있다’고 답했고 실제 사고를 경험한 응답자는 전체의 13.8%(55명)였다. 이 중 사고를 당한 피해자는 88.0%(44명)였고 사고를 유발한 경우는 30.9%(17명)였다(중복응답). 주요 사고원인은 브레이크 임의 제거·미장착, 조작 미숙, 과속, 급제동 등이었다.

또 소비자가 이용 중인 픽시 자전거 54대의 브레이크 장착 상태를 확인한 결과 87%(47대)가 브레이크 장착이 제대로 돼 있지 않았다.

이 가운데 주행 중인 픽시 자전거 24대는 이용자 전원이 필수 보호장구인 안전모를 착용하지 않았고, 18대는 보도 운행과 횡단보도 주행 등 자전거 통행 방법을 준수하지 않았다.

소비자원은 이번 조사를 바탕으로 온라인 판매업체에 브레이크 장착 문구 추가와 안전확인신고번호 표기 등을 권고하고, 관계부처에 픽시 자전거 판매와 도로 운행에 대한 관리·감독 강화를 요청할 방침이다.

소비자원 관계자는 “자전거를 구매할 때는 국가기술표준원 제품안전정보센터에서 안전확인 신고 여부를 확인해야 한다”면서 “도로 주행 시에는 브레이크를 임의로 제거하지 말고, 안전모 등 보호장구를 반드시 착용해야 한다”고 말했다.