인천·김포·가덕도공항 통합 방안 반발 확산···유정복 “인천공항 수익 부산 바다에 매몰”

정부가 추진 중인 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 3개 공항 운영기관 통합 방안에 대해 인천지역 시민·노동단체가 강하게 반대하고 나섰다.

유정복 인천시장도 3개 공항 운영기관 통합은 인천공항의 수익을 가덕도 바다에 매몰하는 것이라며 철회를 촉구했다.

한국노총 인천지역본부와 인천공항노동조합연맹 등 노동단체와 인천YMCA, 인천경제정의실천시민연합 등 500여개 단체로 구성된 ‘인천공항 졸속통합 반대 시민·노동단체 대책위원회’는 18일 인천시청에서 기자회견을 열고 “공항산업과 인천의 미래를 위협하는 공항 운영기관의 졸속 통합을 즉각 중단하라”고 촉구했다.

대책위는 “정부가 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단의 통합을 추진하는 것은 효율화가 아니라, 지방공항 정책 실패의 부담을 인천공항에 떠넘기는 것”이라고 주장했다.

이어 “지방공항의 만성 적자는 정치적 논리로 공항 건설을 남발한 결과”라며 “이를 해결하겠다며 인천공항의 재정과 운영 역량을 끌어다 쓰는 것은 명백한 정책 오류”라고 강조했다.

특히 3개 공항 운영기관이 통합될 경우 인천공항의 허브 경쟁력이 약화될 수 있다고 설명했다.

대책위는 “각 공항의 구조적 문제 해결 없이 효율화라는 이유로 통합만 추진하면 공항산업 전반이 동반 부실에 빠질 수 있다”며 “결국 국민 안전과 이동권에 직결되는 공항 서비스 질 저하와 이용 불편 증가로 이어질 것”이라고 밝혔다.

유정복 인천시장도 이날 SNS에 “흑자경영으로 글로벌 허브공항의 위상을 굳건히 지켜온 인천공항이 만성 적자의 지방공항과 10조원 이상이 투입되는 가덕도 신공항 건설비용까지 떠안는 것이 과연 합리적인 정책인지 의심스럽다”며 “이는 인천공항의 수익을 가덕도 바다에 매몰하는 것은 물론, 인천공항 5단계 건설사업 등에 쓰여야 할 재원이 역외로 유출되는 것”이라고 주장했다.

이어 “인천은 3개 공항 운영기관의 졸속 통합을 결코 받아들일 수 없다”며 “인천의 권익을 훼손하는 어떠한 시도에도 단호하게 대처하겠다”고 밝혔다.